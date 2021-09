La historia de la «casa del milagro», que sobrevive a la lava del volcán en La Palma

En medio del infierno del volcán de Cumbre Vieja, en erupción hace una semana en las Canarias, una imagen se robó todas las miradas en redes sociales.

Se trata de una foto tomada por un dron días atrás, donde se observa una idílica casa familiar que milagrosamente, en medio de un lugar donde no llegó la roca azabache, sobrevivió al río de lava que invade a la isla.

"¡Esa casa la conozco! ¡La construimos mi marido y yo!" reaccionó Ada Monnikendam, una de las constructoras de la vivienda, cuando encontró en redes sociales que aún estaba en sus cimientos.

Inge y Rainer Cocq, el matrimonio de jubilados daneses a quien pertenece la casa, se llevaron la misma sorpresa que Ada, quien fue la encargada de comunicarles que las instalaciones aún no habían sido arrasadas.

"Me dijeron: 'aunque nosotros no podemos ir ahora, nos alivia que siga en pie. Ya la disfrutaremos nosotros en un tiempo... o se la dejaremos a nuestros tres hijos'", relató Monnikendam sobre la respuesta de la pareja, que no vuelve a la isla desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Otra de las imágenes que se hicieron virales de la casa.

Treinta años atrás, Inge y Rainer llegaron a La Palma y conocieron a Ada, una holandesa que se asentó en la isla en 1976 y hoy es líder de una empresa de construcción de chalés junto a su marido y su cuñado.

Curiosamente, uno de los atractivos que trajeron a la pareja a La Palma fue su espectacular paisaje volcánico, una obsesión que compartían desde jóvenes y querían que fuese parte de su vida.

La construcción se encuentra en la zona de El Paraíso, el sector más afectado por el río de lava del volcán, que sigue activo. El terror abunda porque más de la mitad de las casas, incluida la escuela local, fueron devoradas por las cenizas.

El autor de la imagen es Alfonso Escalero, coordinador de la productora "I Love the World", que la distribuyó en redes luego de surcar los cielos del desastre con un dron. Se convirtió así en ícono de la tragedia, pero en esperanza para sus propietarios.