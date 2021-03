La historia de la foto ganadora del Voy y de un amor por Valle Encantado

El domingo cuando su foto salió en la tapa del Suplemeto Voy Juan Ignacio Toscani no pudo verla a primera hora: estaba en Valle Encantado. En el viaje de regreso hacia Neuquén, sus padres lo llamaron para contarle la noticia, “sos el ganador”, le dijeron y no pudo creerlo.

Juan Ignacio estudia licenciatura en Administración de Empresas. Desde los 7 años su vida está orientada a la escalada y la montaña. Tiene 24, y recorrió países como Perú, Bolivia para escalar. Cuenta que la foto ganadora fue la única que mandó y con alegría recuerda las pasiones que lo guiaron ese día para capturar el momento de paz y belleza, que para el jurado, compuesto por los profesionales del departamento de fotografía de diario Río Negro, fue el mejor del verano.

Atardecer soñado en Valle Encantado, la foto ganadora del concurso Voy verano de Juan Ignacio Toscani.

“No imaginaba ganar el premio. No me dedico a la fotografía pero me gusta mucho”, dice y comenta que a lo que si se dedica es a practicar escalada deportiva y siempre eligen con sus amigos ir a Valle Encantado. “Es lo que más me apasiona. Cuando podemos nos hacemos unas escapaditas”, relata y confiesa que su hermano Franco es su gran compañero de aventuras.

En medio de la actividad, a Juan le gusta tomarse un rato para captar el paisaje del momento. Recuerda que la foto la sacó en febrero. Se había dio de vacaciones a Villa la Angostura y sus amigos lo llamaron para contarle que de Neuquén, iban a Valle Encantado a escalar.

No lo dudó, preparó sus cosas, hizo dedo solo y los encontró allá. Escalaron todo el fin de semana, se quedaron en un camping que está cerca. Cuando terminó el domingo, los chicos debían volver a casa. Como él estaba de vacaciones se quedó, pero nadie lo levantó a la vuelta y debió quedarse un día más, por eso decidió salir a recorrer. En ese recorrido a solas, sacó la foto.

Por capturar la mejor imagen del verano, Juan Ignacio Toscani se llevará una bicicleta Kuwara de aluminio con 21 velocidades. Con la llegada del otoño, un nuevo concurso se palpita. Voy

Juan Ignacio es un apasionado de las montañas y escala desde los 7 años.

“Es un lugar tan lindo, como dice su nombre está encantado. Vas por la ruta, y de repente aparecen estas formaciones rocosas del lado de Río Negro, de Neuquén y te metés en este valle. La foto está sacada desde arriba de una de las piedras. El río estaba tan planchado que parecía un espejo”, dice Juan. Sacó dos fotos, pero eligió solo una para mandar. En la otra se ve El dedo de Dios, y las piedras. Juan Ignacio recomienda a todos los turistas que anden por esa zona parar, tomar un mate y contemplar la belleza de ese lugar que lo enamoró.

Se encuentra a 62 km de San Carlos de Bariloche, a orillas del río Limay. Está repleto de cerros y formaciones rocosas de origen volcánico, que dan lugar a su nombre, ya que observando detenidamente se asemejan a castillos, catedrales góticas, leones. “El dedo de Dios”, “El Centinela del Valle” o “La Montura Chilena”, son algunos de los nombres que recibieron popularmente estas formaciones.

El dedo de Dios, es una formación rocosa de origen volcánico. Foto de Juan Ignacio Toscani.

A los que vayan, deben recordar que pueden parar en el camping Creide, que está a 8 km del ACA, o enfrente pueden quedarse, pero se recomienda no acampar en cualquier lado.

Preparate para el nuevo concurso de otoño

El nuevo concurso de Voy Otoño ya comienza a tomar forma. El premio todavía es sorpresa, pero en el sitio https://mifoto.rionegro.com.ar/voyotono2021, pronto estará todo listo para que comiences a cargar las fotos que tomes a medida que las hojas de valle a cordillera, cambien de color.

De todas las que recibamos por semana el jurado hará una preselección y las mejores diez se subirán a la página del diario y en las redes sociales. En unos días también estarán cargadas las bases y condiciones, con toda la información detallada para que pronto, nos lancemos a otra aventura de mostrar nuestros lugares más lindos.