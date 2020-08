La incorporación de personas trans en Neuquén se reglamentará en 90 días

"Quienes entendemos que el Estado debe ser inclusivo, incorporar a las personas trans es reconocer las condiciones de igualdad", dijo la secretaria de Ciudadanía Luciana Giovanetti sobre la implementación en el municipio del cupo laboral trans.

De Giovanetti indicó que será el intendente Mariano Gaido el que defina qué área se ocupará de los detalles de la reglamentación de la norma que se sancionó el 13 de agosto pasado.

Sin embargo, es posible que la responsabilidad esté bajo su órbita, debido a que el área de diversidad depende de la secretaría de Ciudadania. "Es sumamente positivo, fue parte de la plataforma de gobierno, todo lo que sea inclusión será prioridad", sostuvo De Giovanetti.

Concejales y organizaciones festejaron en las puertas del Deliberante la sanción del cupo trans (foto Florencia Salto)

La sanción del cupo trans implica la incorporación al trabajo en la municipalidad con independencia de la voluntad política de una funcionaria o del titular de una cartera. Actualmente hay personas trans que se desempeñan en la comuna, con la modalidad de contrato político.

Pese a que la norma municipal surgió por una aplastante mayoría de 16 de 18 votos, las resistencias por la decisión mayoritaria del cuerpo fueron fogoneadas desde las redes sociales.

Concejala Ana Servidio (fdT) Natalia Hormazabal y Angelica Lagunas (FIT)

"Le pese a quien le pese, esta ciudad será más inclusiva. Se oponen los negadores de siempre; cuando se sancionó la ley de género a ninguno le tocó ni un poco sus privilegios, ni fueron menoscabados sus derechos, y aún así se oponen a que personas que no tienen acceso, puedan aspirar sus derechos básicos" dijo Cecilia Maletti (LdS) en el fragor de la discusión de más de tres horas que llevó a la sanción del cupo laboral trans.

BLoque UCR Juntos por el Cambio Jorgelina González y Guillermo Monzani

Los votos negativos detallaron aspectos formales, como la inequidad de instalar un cupo de ingreso sólo para un sector. Vanos fueron las intensas historias de vida que se escucharon en el Deliberante sobre la misión imposible para una travesti o persona transexual de acceder a un trabajo o incluso a tomar un alquiler, sólo por su condición no binaria; de cómo fueron expulsadas de sus hogares a la calle después de los 11 años "porque no sabían cómo lidiar con un hije trans", o de las escuelas, trabajos (formales y precarios) sólo por discriminación o segregacionismo.

"Mi voto negativo tiene que ver con cuestiones jurídicas, no es por odio, cada uno tiene derecho a vivir su estilo de vida; pero todos somos iguales ante la ley", dijo la concejal Nadia Márquez (DC) quien no dudó en sostener que fijar un cupo de incorporación al municipio de personas trans, viola la constitución y la ley de género.

No estoy en contra, pero es incostitucional y hasta va contra la ley de género; se quejó la concejal Nadia Márquez (DC) (Foto Florencia Salto)

Para su compañero de voto negativo, Mario Lara (Juntos por el Cambio) sostuvo que era "una agresión a la dignidad de las personas" establecer un cupo porque el colectivo trans no tenía acceso al empleo y que el Estado se transformaba en un "facilitador de privilegios".

Sin embargo, su compañero de bancada (Pro Juntos por el Cambio), decidió votar favorablemente porque "no podemos garantizar la igualdad de oportunidades, la realidad de prejuicios y discriminación marcan que no se les puede garantizar el derecho al empleo", según describió Marcelo Bermúdez.

En sintonía con el argumento, desde la UCR revelaron su rechazo a los cupos porque "tergiverzan la igualdad ante la ley, y la idoneidad" para intgresar al Estado, dijo Jorgelina González; pero justificó los votos positivos del bloque en que "ante la situación colectiva de tanta discriminación", apelaban a un mandato ético y no sólo legal.

El voto radical en el Concejo fue favorable, con muchas justificaciones (Foto Florencia Salto)

El Frente de Izquierda votó favorablemente y le exigió al oficialismo emepenista "coherencia" en el estamento provincial "donde son los que tienen frenado" el cupo laboral y la ley integral trans. señalaron.

El MPN replicó que "siempre hay oportunidad de cambiar la mirada", dijo Juan Luis Ousset, en tanto recordó a quienes señalaban la dificultad para votar el cupo que "si hay personas que tienen una expectativa de vida de 35 años, o de 42 en la región, quien puede hablar de igualdad ante la ley: si no interviene el Estado estamos condenando al fracaso".

El cupo laboral trans no cercena ningún privilegio ni les saca ningún derecho, dijo una de las autoras del proyecto, Cecilia Maletti (LdS) (Foto Florencia Salto)

Sus pares de bancada Santiago Rey e Isabel Mosna resaltaron las políticas provinciales de inclusión y diversidad; en tanto la coautora de la iniciativa, Ana Servidio, recordó que la historia del colectivo trans es de derechos vulnerados, por eso la mitad de las personas no logró permanecer en el sistema educactivo y la expectativa de vida no superaba los 42 años en la región. "Este es un paso más para la sociedad más justa y más diversa; si la política no transforma la realidad de la gente, es algo inerte".

No hay igualdad si la expectativa de vida del colectivo en la región es de 42 años, dijo Ana Servidio (FdT), coautora del proyecto.