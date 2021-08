La joven de Neuquén, Antonella Dominguez, quedó eliminada de La Voz Argentina

La participante de Neuquén, Antonella Domínguez (20) quedó eliminada anoche de la Voz Argentina tras la batalla que protagonizó con su compañero de equipo Franco Leiva. Hicieron un dúo en el que interpretaron "Amiga mía".

"Noté que Franco no se alejó demasiado de la versión y de la forma del propio Alejandro (Sanz) y siento que eso beneficio a Antonella. Yo te diría que Antonella tiene un futuro enorme en el programa porque precisamente tiene la versatilidad de no tratar de pegarse a como el artista original la hubiera cantado. No se le oyó nada español o andaluz, con ese dejo y esa queja que tiene Alejandro naturalmente. Así que yo siento que Antonella le sacó ventaja a Franco en esta batalla", fueron las palabras de Ricardo Montaner tras la canción.

A su turno, Soledad Pastorutti también eligió la interpretación de la joven neuquina. 'Franco tenés una voz hermosa. Pero te noté muy nervioso. No estabas tan ahí en la canción. Te ganó más el miedo que el disfrute. Y coincido con lo que dijo Ricardo. Antonella te favoreció muchísimo el cambio de tono. Lo hiciste muy bien, Salvo en una parte ahí de algo de tempo, pero fue muy digno lo que han hecho y también creo que en esta batalla Antonella estuvo algo más precisa".

"A mí me pasa algo especial con Franco. Siento que él tiene algo. Tiene mucho más para dar que lo que dió en esta batalla", señaló Ricky Montaner.

Tras estás devoluciones, llegó el turno de Lali Esposito de elegir cuál de los dos integrantes de su equipo iba a continuar en el certamen de canto.

"Tienen dos energías muy lindas, dos voces preciosas. Anto, yo quizás a diferencia de mis compañeros (de Monta y de La Sole) te vi mucho más nerviosa a vos. Creo que había algo físico en vos que hizo que a lo que yo escuché en el ensayo a la presentación de hoy que no brille tu voz que es increíble', expresó la ex Casi Angeles.

En sus palabras finales la joven del barrio Villa Ceferino agradeció la oportunidad.

"Por ahí no tengo tanta experiencia en lo que es un escenario. No les puedo explicar la felicidad enorme. Gracias por permitirme estar en tu equipo (en referencia a Lali), por darte vuelta", destacó Antonella y felicitó a su compañero que continuará en La Voz.