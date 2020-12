La madre de Andrés espera a orillas del lago Moreno que aparezca su hijo

El frío este sábado no fue tan intenso. Es más, hasta hubo momentos donde el sol salió detrás de las nubes grises que dominaban el cielo, y el viento se tomó un respiro después de soplar con furia durante dos jornadas. Pero Mirta Nicolás no descansa. Desde hace 3 noches que casi no duerme. La mujer permanece firme al pie del lago Moreno de Bariloche, aferrada a la esperanza de que ese enorme espejo de agua no le haya arrebatado a su único hijo varón. Allí, pide por un milagro.

“Hay momentos que para mí esto es un sueño”, explica la mujer a orillas del lago. “Pienso que está en una cueva, con mucho frío, porque pudo haber llegado a la costa porque es un chico que hace mucho deporte”, destaca. “Yo no pierdo la esperanza. Dios me lo tiene que proteger”, clama Mirta, angustiada.

Dice que su hijo Arnaldo Andrés Quinteros tiene 34 años y estudia medicina hace dos años. Está agradecida con el personal de Prefectura Naval, que desde la noche del miércoles busca a su hijo en el lago. También, con sus familiares, amigos, vecinos del sector del lago Moreno que les ofrecen ayuda.

Valoró el gesto de un grupo de salvavidas que se sumó este sábado a buscar en las costas a su hijo. Pero las horas pasan. Y no hay novedades.

Buzos de Prefectura trabajan desde la noche del miércoles en la búsqueda del joven que desapareció en el lago Moreno de Bariloche. (Foto Alfredo Leiva)

Mirta observa cómo los buzos se sumergen una y otra vez en las aguas cristalinas del lago. Las embarcaciones van de un lado a otro. No hay un indicio. Tampoco, un rastro.

Una media que unos tíos del joven desaparecido habían hallado este viernes por la tarde había encendido la ilusión. Más aún, cuando Mirta reconoció que era una prenda de su hijo. Los buzos se retiraban, y regresaron a sumergirse a partir del hallazgo. Pero no encontraron nada.

El cansancio lo siente en el cuerpo, pero Mirta quiere estar cerca de la búsqueda. Desde el jueves que permanece gran parte del día en ese lugar. Allí, escucha el sonido de las olas impulsadas por el viento y los motores de las embarcaciones de Prefectura. Sus hijas Ana Laura y Andrea pasan a su lado. También, su esposo y otros familiares y amigos, que caminan por esas costas irregulares en busca de Andrés.

Mirta sigue firme. “Estamos viendo si alguien nos puede colaborar con un bote”, pide la mujer de 54 años. Aclara que el propietario tiene que tener la licencia correspondiente. Dice que necesitan más embarcaciones. El lago Moreno no es tan grande como el Nahuel Huapi. Para los familiares de Andrés es inmenso. Por eso, necesitan más manos solidarias para seguir adelante con las tareas de rastrillaje.

Mirta Norma Nicolás, la madre de Andrés Quinteros, que está desaparecido desde el miércoles en Bariloche. (foto Gentileza)

La caída

Su hijo desapareció en el atardecer del miércoles, cuando intentó nadar hasta la costa para pedir ayuda. El joven había salido a pescar con Marcelo Vera, que tenía un kayak. En plena travesía, el viento les jugó una emboscada y la frágil embarcación dio una vuelta de campana.

Ninguno tenía chalecos salvavidas. Como no podían dar vuelta el kayak, Andrés, que sabía nadar, decidió ir por ayuda hasta la costa, mientras Marcelo se aferraba a la embarcación para mantenerse a flote. Sin embargo, Andrés desapareció. Marcelo relató a la familia del joven desaparecido, que no había visto que llegara nadando hasta la costa esa tarde.

El sobreviviente contó que pudo salir del lago Moreno en el kayak. Llegó a la playa del Viento con principio de hipotermia. Extenuado. Unas personas que estaban en la costa lo ayudaron. Allí, avisó que otra persona había quedado en el lago.

Desde ese momento, personal de Prefectura comenzó la búsqueda de Andrés. También, su familia como puede y con los recursos que tiene disponibles.

Mirta relata que su hijo le dijo esa tarde que salía a tomar unos mates porque el día estaba hermoso. Nunca le comentó que iba a navegar en un kayak, a más de 20 kilómetros de su domicilio. Admite que cuando llegó la noche y Andrés no regresaba se inquietó. El joven tiene una casa en el terreno donde viven sus padres. A la mañana del jueves, Mirta se enteró de qué su hijo había caído al lago y estaba desaparecido.

Familiares, amigos y vecinos rastrillan desde el jueves las costas del lago Moreno en Bariloche, en busca de Andrés Quinteros. (foto Gentileza)

Andrea pide colaboración a las personas que puedan sumarse a la búsqueda por las playas del lago Moreno este domingo. Dice que la gobernadora Arabela Carreras se comunicó con ellos y les prometió “que iba a poner todos los medios que estaban a su disposición para la búsqueda”. También, recibieron una comunicación de la senadora Silvina García Larraburu, que ofreció ayuda.

Cuenta que la fiscal Betiana Cendón tomó la investigación por la desaparición de su hermano, Ellos le pidieron a la fiscal que cite a Vera a declarar para que dé más información, porque fue el último que lo vio con vida a su hermano.

Equipos de Prefectura retomarán este domingo la búsqueda de Andrés Quinteros, que desapareció en el lago Moreno de Bariloche. (Foto: Alfredo Leiva)

“En un principio, Marcelo Vera dijo que estaban a 150 metros en una piedra, frente a la playa del Viento, y ahora indicó que estaban en otra bahía cerca de un muelle viejo y que estaban, más o menos, a 500 metros y que nunca vio llegar a mi hermano a la costa”, comenta Andrea.

Cae el atardecer del sábado y los 4 buzos terminan su extensa jornada. Fuentes oficiales destacan que alrededor de 16 empleados de Prefectura trabajan en la búsqueda. Destinaron al operativo 2 botes semirrígidos y 2 motos de agua. También, 2 vehículos y efectivos que recorren las costas.

“Se está yendo el sol, la luz y no encuentro a mi hijo”, lamenta Mirta antes de retirarse de la playa. Este domingo volverá, con la esperanza de poder encontrarlo.