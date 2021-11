«La mujer deprimida» abre el festival Nevadas Escénicas de Bariloche

La octava edición del Nevadas Escénicas, el festival internacional de artes escénicas de Bariloche, comenzará este viernes con “La mujer deprimida”, el unipersonal actuado por María Onetto, con dramaturgia y dirección de Daniel Veronese, sobre un texto de David Foster Wallace. La función será a las 21 en La Baita (Moreno 39, Bariloche).

Antes conocidas como Nevadas Internacionales de Teatro, el festival cambió por “Nevadas Escénicas”. Es que la octava edición, decidido a ampliar el concepto de escena, incluyó otras disciplinas como la danza, el circo, performance, mimo, circo teatro, teatro de objetos y la música. Durante diez días podrán verse obras de teatro regional, nacional e internacional. La programación completa y otros detalles pueden encontrarse en la página web del evento: nevadas.com.ar.



“La mujer deprimida” narra en tercera persona el devenir de una mujer con depresión patológica. Cuenta la relación con su analista, con sus padres, que según ella son la base de sus actuales traumas.

También describe el particular método terapéutico propuesto por su analista: lo que llama “el círculo de ayuda”, un grupo de personas de su confianza que ella puede llamar en cualquier momento para contarle su pensamientos y emociones.

Daniel Veronese, director y autor de la dramaturgia de «La mujer deprimida».



Así el relato avanza internándose, sin límites, en detalles de una intimidad lacerante y alcanzando expresiones de profunda humanidad que exceden la descripción de la enfermedad, y dejan entrever un susurrante pedido de ayuda.

En un diálogo con Río Negro, María Onetto, protagonista de este unipersonal, contó que la propuesta le llegó de parte del propio director, Daniel Veronese, con quien ya había trabajado en otras obras. Extraído del libro de Foster Wallace “Encuentros breves con hombre repulsivos”, Veronese decidió hacer de este relato literario una pieza teatral.

“Cuando lee La Mujer Deprimida (Veronese) decide hacer una versión para una única actriz. Y como ya habíamos trabajado juntos varias veces entiendo que pensó que me podía interesar. Y tenía razón porque enseguida me entusiasmo”, reconoce Onetto.

Para la protagonista del filme “La mujer sin cabeza”, se trata de un material de gran inteligencia “que toca un tema muy permanente en nuestra vida, en quienes nos rodean y en nosotros mismos. Y lo hace lleno de humor y hondura. Es entretenida, sobre todas las cosas”.



Además, sostiene la actriz, propone una actividad de pensamiento en relación al teatro. “Es de entretenimiento, pero no de distracción”, sostiene. “Porque toca un tema que tiene que ver con la época. Esta idea de encontrarle un sinsentido al vivir, de encontrar uno ante la incapacidad de llevar adelante una vida plena y en principio parecer que estoy atrapado y sin salida. Y la obra, a su manera, logra proponer alguna salida muy inteligentemente pensada”.

Como se sabe, la pandemia lo afectó todo en todos los sentidos posibles, y esta obra no fue la excepción. Sin embargo, para María Onetto, lo hizo en un sentido positivo: “Materiales que antes de la pandemia uno estaba haciendo y después de la pandemia dijo ‘esto ya no se puede hacer’ más porque perdió vigencia ante la vida en pandemia, con La mujer deprimida” fue al revés la obra se potenció”. Porque, en palabras de la actriz, “todo ese freno que uno tuvo que poner en pandemia hizo que también uno se enfrentara a sí mismo, a revisar qué conductas teníamos hacia los demás y hacia nosotros mismos”.