La música está en el aire para Guillermo Lancelotti

P- En diez palabras (más o menos), ¿quién es Guillermo Lancelotti?

R- En tres: un músico popular.

P- La trompeta llegó a vos, vos llegaste a la trompeta o se encontraron en el camino?

R- Ella llegó a mí, aunque no fue amor a primera nota.

P- ¿Por qué la trompeta?

R- Mi decisión al hacer jazz con la trompeta fue querer estar permanentemente tocando. Cuando estudiaba clásico de adolescente me aburría muchísimo tener compases de espera. Pero cuando escuché a Louis Armstrong me dije inmediatamente “esto quiero hacer yo”. Y creo que, en gran parte, lo he conseguido.

P- ¿Hablemos de sonidos, ¿a qué sonó esa trompeta que soplaste por primera vez?

R- A cañería destemplada y cuerno prehistórico (risas).

P- En un puñado de palabras, ¿a qué suena la trompeta?

R- Suena a octava maravilla, su sonido tiene los componentes, condimentos y aditivos para traspasar fronteras del amor, la furia, lo marcial, melancolía y todo lo que uno pueda imaginarse.

P- Los tres músicos indispensables en tu vida?

R- Louis Armstrong, Oscar Aleman y Duke Ellington. Porque han creado algo que para sus épocas era impensable, lástima que nos dimos cuenta muchos años después; además de hacernos vibrar con su música que nunca pasará de moda y, lo más importante, por sus maneras de tocar: sabés que son ellos desde el primer acorde.

P- ¿Qué es el jazz?

R- El jazz, además de los hijos, una parte importante de mi vida Jazztrumpet deberían ir unidas.

P- ¿Y qué es la trompeta en el universo del jazz?

R- La trompeta es jazz, es su voz principal, siempre lo fue y lo será. Es un instrumento líder, ¿qué sería una big band o cualquier conjunto sin ella? Cómo un coro sin voces. ¡Perdón! Soy muy fan de la trompeta (risas).

P- ¿Un músico que consideres subvalorado y que merece muchas más manija?

R- En el mundo del jazz, y sobretodo en Argentina, nuestro talentoso guitarrista completo, Oscar Alemán

P- Y un músico sobrevalorado?

R- Me reservo (risas).

P- Quiero empezar a tocar la trompeta, ¿qué me dirías?

R- Enamorate antes, o bien que alguien te convenza de que, teniéndola entre tus manos, te asegurará libertad y felicidad total y absoluta. Es hermosa, pero siempre se resistirá.