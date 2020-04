La NBA pone en duda la resolución de su temporada en Las Vegas

La NBA, la liga de básquet más importante del mundo, quedó hoy cerca de descartar la posibilidad de jugar los playoffs y las finales en Las Vegas por el avance de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

"No estoy convencido de que jugar unos playoffs en Las Vegas sea totalmente seguro", aseguró el especialista en enfermedades infecciones Richard Harris en diálogo con el medio estadounidense Houston Chronicle.

Estados Unidos es en la actualidad el territorio con más contagios de COVID-19, ya superó el medio millón de contagios y los 19.600 muertos, por lo que los certámenes deportivos están paralizados desde principio de marzo.

"No sabemos cómo va a ser nuestro horizonte. Se supone que las dos próximas semanas van a ser las peores, pero eso no significa que dentro de cuatro meses no haya más casos", explicó el médico.

En ese contexto, la NBA, que estudió hace una semana la posibilidad de realizar un torneo clasificatorio a la postemporada en ciudad texana de Las Vegas y luego los playoffs en el mismo lugar, está a punto de anular esta alternativa.

Por otra parte, la cadena estadounidense ESPN aseguró este sábado que las franquicias de la NBA solicitarán correr el Draft -evento en el que elijen a sus próximas incorporaciones juveniles- para el 1 de agosto, debido a que la fecha prevista es el 30 de junio, debido al avance de la pandemia.

El principal argumento pasa porque no pudieron hacer los entrenamientos personalizados, ni las entrevistas correspondientes con los basquetbolistas deseados.