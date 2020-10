La nieve complicó el tránsito en las rutas de Neuquén

El pronóstico indicaba frío, viento y nieve para la zona. Y así fue, hasta incluso nevizcó en el alto valle. En las ruta 237, quedaron varados 34 camiones y 13 vehículos livianos. Hubo un vuelco, sin heridos. Los pasos internacionales Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran cerrados. Es obligatorio el uso de cadenas.

El director provincial Seguridad Vial, Lucas Gómez, indicó que con el pronóstico en mano se hizo enfásis en los controles en la zona centro, alrededor de Zapala; y que se hizo una cobertura preventiva en Cutral Co. Sin embargo, casi 50 vehículos se quedaron varados en la ruta 237 por no portar las cadenas, que en este momento son obligatorias.

Luego de un arduo trabajo del personal de Defensa Civil y con el uso de maquinaria pesada se logró encadenar y poner en marcha 34 camiones y 13 vehículos livianos. Además se registró un vuelco de una camioneta utilitaria que se dirigía de Bariloche a Neuquén. El vehículo resbaló y volcó al tocar la banquina. Afortunadamente, no se registró ningún herido. Así lo informó Gómez.

Desde este momento, en todos los destacamentos de transito de Piedra del Águila, Junín, Nahuel Huapi y Muelle de Piedra en Villa La Angostura no se permite el paso de ningún vehículo que no tenga cadenas.

El director provincial Seguridad Vial, informó que el tramo más complicado por la caída de nieve es pasando Piedra del Águila hasta el Collón Cura incluido. En tanto que la bajada del Rahue no tiene, por ahora, nieve acumulada.

En cuanto a los pasos fronterizos, Gómez informó que Pino Hachado se encuentra cerrado por malas condiciones climaticas del lado chileno. Estará cerrado hasta nuevo aviso, aunque estiman que mañana con las leves mejoras climáticas podría habilitarse. Los camiones que tengan que esperar la apertura lo harán en el sector acondicionado para tal fin durante este invierno. Y en caso de ser necesario también lo harán en la zona franca de Zapala.

El paso Cardenal Samoré también está interrumpido, aunque en este caos se debe a trabajos de mantenimiento en la ruta 231, en el kilómetro 10. Las obras continuarán hasta las 17. Es así que los camiones que tengan que transitar por allí aguardarán en Villa La Angostura.