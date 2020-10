La nueva canción de Zero Kill, el proyecto de Benito Cerati

Zero Kill editará su próximo disco, "Lapsus", el 27 de noviembre.

Zero Kill, el proyecto musical liderada por Benito Cerati, lanza un nuevo single ¿Cuánto más soportás? Un feat con La Maurette.





Luego del lanzamiento de Santa Fe con Marilina Bertoldi, Zero Kill continúa explorando su próximo disco Lapsus, un disco más oscuro y que contará con varias colaboraciones. El lanzamiento oficial será el 27 de noviembre y también vendrá acompañado de un show presentación por streaming el domingo 6 de diciembre a las 22 desde Niceto Club y para todo el mundo.

¿Cuánto Más Soportás?, ft. La Maurette, es una canción inspirada en el post punk y new wave de principios de los 80s mezclado con el rock clásico. La lirica directa y critica nos invita tambien a bailar.



“Con La Maurette nos cruzamos grabando nuestros respectivos discos en 2016 en estudios El Pie, y quedamos amigos desde entonces. Ella me invitó a participar en su disco de covers Get Together, y ella vino a cantar en el cierre de Unisex en la Tangente. Como parte de este disco con fts, era natural que ella estuviese", explica Benito Cerati sobre esta nueva canción.