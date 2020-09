La nueva “toma” de Roca

Señora intendenta de General Roca y señora gobernadora de la Provincia: definitivamente, somos la nueva toma de la ciudad de General Roca.

Sepan disculpar, nos presentamos: somos los vecinos del denominado Círculo Policial Valletano, esas casitas que se ven desde la ruta 22 al pasar por la altura de la calle Damas Patricias y que aloja a más de 100 familias roquenses. Quizá no nos recuerden y quizá no sea exigible y hasta justificable que no conozcan al pueblo que les toca gobernar y sus necesidades más urgentes.

Quizá les suene el barrio por la vivienda que se incendió el pasado 14 de abril, donde una mamá y sus dos hijos estuvieron a punto de perder sus vidas.

¿Saben que el barrio nació como un gran fraude? Como muchos otros (recuerden House Vial) en que muchos habitantes, en procura de acceder a una vivienda digna, se vieron burlados por oportunistas que actuaron y seguirán ocurriendo delante de ustedes.

Sin embargo, nosotros decidimos actuar, llevamos a tribunales a los responsables y obtuvimos su condena. Logramos con mucho esfuerzo y sacrificio adquirir las tierras, para regularizar el loteo, y hasta hicimos la obra eléctrica del barrio; sí, nosotros mismos, sin ayuda de nadie, y no porque no pedimos ayuda o no la pedimos lo suficiente… A ustedes no les importa en absoluto que las personas accedan al derecho humano de una vivienda digna, quizá porque sea ajeno al negocio inmobiliario de la ciudad, y para ese negocio no somos relevantes, no existimos, luego tampoco existimos para los gobiernos. Nuestro esfuerzo propio no significa nada y nos tratan como si fuéramos loteadores profesionales, no vecinos que buscan que el barrio no se deteriore aún más y pasemos a la etapa de completa irregularidad. Queremos los servicios, queremos viviendas en las que se pueda vivir, donde podamos calefaccionarnos en invierno, sin el peligro que significa la calefacción a leña; que tengamos una dirección, una calle, seguridad, acceso a servicios…

El Municipio no cede un ápice; el gobierno provincial no ayuda en nada. Nos exigen obras millonarias (alrededor de 15 millones de pesos) como hacer una obra de cloacas sobre propiedad privada, cordón cuneta y la obra de gas, todo junto, y nos piden que empeñemos nuestras casas para lograrlo, nuestras casas, que si bien son 4 paredes donde ejercemos posesión como dueños aún no están inscriptas a nuestro nombre, ya que no hay loteo aprobado. Nos exigen una paradoja, que demos nuestras casas para obtener nuestras casas… Difícil es expresar la desolación que se experimenta cuando el pueblo se siente estafado por sus propios gobernantes. Solo resta concluir como empezamos, señoras intendenta y gobernadora. Que ante su pasividad compartida se levante un nuevo asentamiento irregular, una nueva toma.

Gigirey, Claudia Marisa

DNI 16.137.799 y 30 firmas más



Roca