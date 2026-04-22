ASÍ LO VEO / Mercado en tensión: qué dice Nissan sobre precios, ventas y el futuro del sector

En pleno lanzamiento del nuevo Kait, el presidente de Nissan Argentina, Ricardo Flammini, analizó el presente del mercado automotor y advirtió sobre un escenario marcado por la incertidumbre. “Hoy vemos un panorama donde todo está muy volátil, muy difícil de prever”, señaló, aunque destacó que la situación es más ordenada que años atrás, cuando predominaban restricciones como las SIRAs.

Sobre las ventas, fue claro: “El primer trimestre está por debajo de lo esperado en demanda, con mucho stock disponible”. En ese contexto, explicó que la sobreoferta genera oportunidades: “Hoy es un buen momento para comprar un auto, porque no hay precios fijos y los concesionarios suman beneficios extra de hasta un 10%”.

Respecto a los valores, afirmó que no espera subas fuertes: “Hubo deflación en los precios de venta”. También se refirió al impacto del dólar y la financiación, factores que condicionan las decisiones de compra.