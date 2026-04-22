Patagones: tiempos de desafíos y proyectos

En un contexto económico nacional y provincial que impacta de lleno en los recursos disponibles para obras y servicios, el intendente de Patagones habló acerca de las problemáticas que atraviesan su gestión y cómo se plantean resolverlas. Según explicó, la disminución de fondos provinciales afectó directamente a la distribución interna, reduciendo el margen financiero de los municipios y obligando a priorizar áreas esenciales.

Bajo ese panorama, el jefe comunal manifestó la necesidad de garantizar el funcionamiento de salud, seguridad, cultura y turismo, con especial atención en el área social «porque vienen tiempos muy difíciles y vamos a tener problemas inclusive con la distribución de alimentos. La provincia ya ha comunicado que se reduce en un 50% lo que venía aportando hasta el momento».

Después de la lluvia sale el sol

Pese a las complicaciones derivadas de las recientes tormentas, el intendente remarcó que se está trabajando conjuntamente con las organizaciones barriales y comisiones de fomento para avanzar con la reparación de los barrios y sectores urbanos. Además, explicó que, si bien las fuertes tormentas perjudican a la población, también han sido beneficiosas para el sector agropecuario, que se nutre económica y mayoritariamente del campo. «Hay que seguir trabajando, mejorando, no haciendo gastos y erogaciones que no correspondan y creo que de esa manera va a pasar el temporal», indicó Marino.

«Dentro de la crisis hemos venido haciendo casi 60 obras, en lo que llevo de mi gestión»

En materia social, el intendente afirmó que su prioridad es garantizar el «plan calor», con provisión de leña, abrigo y asistencia alimentaria en un contexto patagónico de fríos intensos con la distribución de alrededor de 700 módulos de comida mensual y proyectos orientados a infraestructura, educación y vivienda.

Entrevista al intendente de Patagones, Ricardo Marino en el marco del 247° aniversario de la Comarca. Foto: Marcelo Ochoa

Entre ellos, mencionó trabajos de iluminación LED y ampliaciones de redes eléctricas de alta tensión en zonas tales como el boulevard Celedonio Miguel, el Parque Industrial y el barrio Un Lote, Una Vivienda, con una inversión de 200 millones. «Ya la obra está casi terminándose; de esa manera vamos a poder llevar luz a muchos vecinos del loteo municipal que no tienen servicio», comunicó Marino.

En cuanto a inauguraciones, el intendente destacó la apertura del jardín N.° 910 y la finalización de la primera etapa de remodelación de la calle Yrigoyen, con vistas a su continuidad. «Hace unas semanas estuvimos con el ministro Gabriel Katopodis, donde llevamos el proyecto de la segunda etapa», que ya fue presentado.

Además, señalo que se está trabajando en darle continuidad a los proyectos iniciados en gestiones anteriores, tales como la reparación del Instituto Superior de Formación Docente con capacidad para 700 alumnos, que se encontraba paralizado desde hace más de 15 años, y la culminación del plan 53 viviendas, con la entrega de las 17 propiedades restantes.

Salarios y jubilaciones

Sobre el funcionamiento municipal, aseguró que se busca sostener una administración ordenada y transparente, con control del gasto y sin incremento de personal, argumentando que una mayor cantidad de trabajadores afecta directamente a los salarios de la planta actual.

En concordancia, Marino redujo la cantidad de funcionarios en un 25%, pasando de 60 a 45 empleados, de los cuales 20 lograron acceder al gabinete municipal. «Es un reconocimiento a los trabajadores que han demostrado su capacidad. Sé que hay muchos más, pero este es un hito en la historia de Patagones: reconocer a los trabajadores y que también ellos tengan la oportunidad de tener un puesto político».

En relación a los salarios, el intendente manifestó que, a lo largo de su gestión, se les otorgó un aumento del 328% a los sueldos básicos y en blanco, lo cual también beneficia directamente al sector de jubilados y pensionados. «Sino queda detenido, porque el aumento de un jubilado va en base a lo que el trabajador en actividad cobra».

Hágase la luz: mensaje a los vecinos maragatos

Con el 50% de la luminaria del partido de Patagones reemplazada, el intendente Marino asegura que se proyecta la compra de 1500 lámparas más para este año y concluye con un saludo para el municipio: «Agradezco el acompañamiento porque yo sé que no he llegado a todos los lugares, pero no me quita el sueño y la esperanza de poder cumplir con aquellos compromisos que asumí electoralmente. Estoy tratando de que los vecinos puedan vivir en lugares limpios, ordenados y que tengan todos los servicios básicos».