Calle Mitre: 1.354 días de obra y una historia de siempre empezar

Los trabajos de remodelación de la calle Mitre ingresaron en su etapa final y esta vez les toca soportar los martillos neumáticos, el polvillo y las vallas a los comerciantes de la primera cuadra, que se quejaron porque es “la cuarta intervención” sobre ese tramo y porque no saben cuándo estará terminada.

El ruido ensordecedor arrancó ya la semana pasada, cuando los operarios de Insersan comenzaron a remover el hormigón fallido que habían colocado hace varios meses y no tardó en presentar fisuras y desniveles.

Luego colocarán la versión alisada que pidieron los comerciantes y que debe estar transitable para el 7 de octubre, cuando empieza la feria “Bariloche a la Carta”.

Estaba acordado que los trabajos comenzaran el 5 de septiembre pero se atrasaron casi diez días por la falta de máquinas.

El imprevisto generó que la parte más molesta de la obra caiga justo en la “semana de los chilenos”, que viajan en forma masiva por su fiesta nacional y son un alivio para los comerciantes en la temporada media de primavera.

Falta y resto 1354 pasaron desde que se puso en marcha formalmente la obra de remodelación de la calle Mitre. 18 días faltan para que se realice la feria “Bariloche a la carta”. Para entonces quieren tener la primera cuadra lista.

Patricia Muller, empleada de la óptica Austral, debió limpiar en la mañana de ayer por enésima vez el local para recibir a los clientes sin el molesto polvillo. “Es terrible, se nos raya toda la mercadería -aseguró-. No queda otra que aguantar y esperar que terminen de una vez”.

La presidente de la Asociación de Frentistas de Mitre, Liliana Cabrera, dijo que hay “reuniones permanentes” y que mantienen buena relación con la provincia, con el municipio y también con la empresa, pero están “preocupados” por la afectación al comercio.

Algunos turistas vienen cada tres años recuerdan que en su viaje anterior ya estaba todo roto y se sorprenden de que siga igual”. Silvana y Aixa, empleadas de Chocolates Bambi, sobre la calle Mitre.

La obra sobre Mitre empezó hace tres años y medio y tuvo numerosos contratiempos, un cambio de contratista y varios replanteos por fallas técnicas o por imprevisión.

Los adoquines del diseño original no resultaron y fueron retirados. En la primera etapa no estaba planificada la obra de agua, que se agregó después y obligó a romper otra vez. Según reconoció Cabrera, la primera empresa (Planobra SA) “facturó que había colocado las acometidas de señales débiles”, es decir los caños para el soterramiento de cables. “Pero resulta que no estaban, entonces se hace ahora -indicó-. Es un tema que pasó por la Justicia, pero la Justicia dijo que no hay delito”.

Cabrera estimó que antes del verano debería estar todo listo, con los cables enterrados, el mobiliario urbano y los 46 arrayanes que esperan plantar “con invitación especial a los colegios”.

Dijo que “el trabajo hay que hacerlo y hay que terminarlo”. Reconoció que es una molestia más pero había pocas alternativas. “O entregábamos la calle en septiembre o nos comíamos enero con obra”, afirmó.

Los trabajos en la calle Mitre se concentran en la primera cuadra. Foto: Alfredo Leiva

La obra también abarca desde ayer el cruce de Mitre con Quaglia, uno de los más transitados de la ciudad. El corte allí durará unos 20 días (dijo Cabrera) y obligó a modificar el recorrido de varias líneas de transporte.

“Es la cuarta vez que rompen acá, esperamos que sea la última pero nunca se sabe -dijeron Silvana y Aixa, de Chocolates Bambi-. Los turistas no lo pueden creer”.