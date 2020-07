La ocupación de camas de terapia intensiva roza el 70% en la provincia

“Hoy tenemos una alta ocupación (de camas de terapia); no estamos colapsados y tenemos respuesta para dar si estuvieran todas las camas ocupadas”, aseguró esta noche de viernes la secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero.

Afirmó -en otra conferencia de prensa desde Viedma- que el porcentaje a nivel provincial se ubica hasta ahora “entre un 68 y 70 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva”.

Comunicó que Cipolletti y Roca tienen ocupadas el 80 y 75 por ciento respectivamente de las camas de terapia intensiva, que tienen disponibles en los hospitales y sanatorios. Explicó que en el caso de Cipolletti reciben además pacientes de Neuquén.

Mientras que en Bariloche el nivel de ocupación hasta este viernes es del 55 por ciento y en Viedma del 40 por ciento. “Todos los hospitales y sanatorios privados tienen la obligación -por un decreto de Nación- de cargar la cantidad de camas que tienen disponibles siempre antes de las 12 del mediodía”, aclaró Ibero.

“Si alguno de ellos carga algo que no está bien o no carga, es algo que deberían hacer. No voy uno por uno por los sanatorios o clínicas para mirar las camas, sino que veo lo que ellos cargan. Sí con los hospitales porque tenemos un contacto directo y estrecho con cada uno de los directores”, aseguró.

Afirmó que solo el 2,5 por ciento de los pacientes que contrajeron la COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus, requiere terapia intensiva. “En toda la provincia, tenemos 13 pacientes en terapia intensiva, con respecto al coronavirus”, manifestó.

“Nadie se va a quedar sin cama de terapia intensiva necesitándola”, afirmó Ibero. “Pero eso no significa que no nos tenemos que cuidar y evitar contagiarnos el virus, porque si los 750 mil rionegrinos contraemos el virus y de esos un 2 por ciento va a requerir la terapia intensiva, van a ser mucho más camas las que vamos a necesitar”, advirtió.

“Lo que más tenemos que trabajar nosotros es para los pacientes moderados, aquellos que no requieren el respirador o estar con asistencia respiratoria, o todo un equipo de terapia intensiva, sino que requieren por ahí oxígeno. Nos estamos abocando mucho a organizar esas camas más allá de las terapias”, puntualizó.

Respecto de la preocupación que plantearon jefes de servicios del hospital de Roca y un sanatorio de esa ciudad, Ibero dijo: “Entiendo la preocupación de una jefa de un hospital o el jefe de un lugar privado y, la verdad, es distinta la mirada desde un Ministerio. Nosotros no vemos solo un lugar, vemos toda la provincia en conjunto”.

“Y, por supuesto que hay mayor ocupación de camas en terapia como lo esperábamos”, enfatizó. Recordó que cuando empezó la pandemia en la provincia había cuarentena estricta “con lo cual ni siquiera había politraumatizados por accidentes de tránsito internados; hoy hay muchos, no se hacían cirugías programadas que, a veces requieren una terapia posterior, estábamos casi en verano con lo cual todas las enfermedades típicas del invierno no estaban”.

“Sabíamos que este iba a ser un mes donde las camas de terapia intensiva iban a estar ocupadas”, expresó. “Lo que nosotros pudimos hacer a nivel de toda la provincia, es organizar para que no colapsen las terapias intensivas”, aseguró Ibero.

“Quizás si tuviésemos un colapso de las camas, se puede organizar todo el tema de recursos humanos porque tenemos personal que está dispuesto a hacerlo”, sostuvo.

Derivaciones

Ibero explicó que el plan que organizaron no consiste en trasladar un paciente “que está gravísimo y sacarlo de una terapia intensiva para llevarla a otra terapia intensiva”.

Dijo que el plan consiste en “buscar alternativas para cuando debamos derivar a un paciente a una terapia, si alguna de ellas está completa, tener la opción de donde internarlo”.

“Quiero que sepan que no todos los hospitales de la provincia tienen terapia intensiva y hay muchos hospitales que trasladan hasta 200 o 500 kilómetros a pacientes que van a una terapia intensiva”, contó.

“Por lo cual nuestros profesionales están capacitados, tenemos los móviles de alta complejidad para poder trasladar a pacientes”, aseguró.

“Pero no vamos a sacar a un paciente de una terapia para llevarlo a otra terapia”, reiteró. “Pero si estamos hablando de los pacientes por COVID-19, no van a ser los pacientes que vamos a sacar de una terapia para ponerlo en otra”, añadió.