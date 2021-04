La odisea de los giles

No estimado lector, no estás en la sección de Espectáculos ni vas a leer una crítica cinematográfica. El nombre de esta película me ayudó a darle un contexto a lo que sentimos los que regularmente debemos transitar la Ruta 151, entre 25 de Mayo y Santa Isabel.

Quien lo ha hecho, sabe que es una verdadera odisea sortear ondulaciones, baches, baches arreglados a medias, tapados por tierra, pozos, cráteres, banquinas que se convierten en camino…. y los giles seguimos usándola.

No tenemos alternativa.

Es la ruta del trabajo, o de volver a la familia… en el mejor de los casos unos días de vacaciones.

Los riesgos que se corren son altísimos, tanto materiales como de vida. ¿A nadie le importa la vida de los que transitamos por allí? ¿Cada funcionario en su cómodo sillón observa esto como algo lejano? ¿Pueden dormir cuando por un accidente en esta ruta se muere una persona con proyectos, ilusiones y vida por vivir?

La he recorrido en los últimos 17 años y, como si fuera una sombra de lo que le pasa al país, cada día esta más destruida y a ningún gobierno le importa arreglarla. La Pampa se hace la desentendida, no es importante para llegar a ninguna ciudad y como Mendoza le robó el Atuel, ¿para qué ayudarla? A Neuquén no la afecta directamente… claro, primero pasa por Río Negro, que aduce que, como el tramo destruido está en La Pampa, no es su jurisdicción. Parece el cuento de la buena pipa, mientras la Nación juega a las escondidas.

Ahora parece que la quieren arreglar, en 60 meses…¡5 años para un tramo de cerca de 150 km de pavimento!

Quiero iniciar una cadena de reclamo, quiero hacer oír la voz de los usuarios, quiero que alguien se haga responsable de la inacción y no quiero ser más cómplice del autismo colectivo.

Te invito, querido lector, a participar de este desafío. Hacé tu reclamo, mandá una foto, contá tu historia…

Seguiremos en la odisea de transitar la ruta… Pero ¿podemos dejar de sentirnos unos giles?

María Fernanda Moyano

DNI 20.874.072

Neuquén