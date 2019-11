Roca

Al leer los titulares del diario del 19/11 en la parte inferior izquierda, observo un título que no me cierra, la expresión de la frase “Pese a la ratada, confirman que no hay casos de hanta”.

La palabra “ratada” no existe en el Diccionario de la Real Academia Española.

Hago referencia a este hecho debido a que creo que los medios de comunicación tienen que educar, entretener e informar manteniendo las reglas ortográficas y las buenas costumbres y modales, sobre todo las de nuestra pronunciación y costumbre.

Sobre todo las normas de expresión y lectura, respetando las reglas gramaticales.

Osmar Coronel

DNI 11.086.068