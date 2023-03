“Sí a la vida”: Una historia de superación y lucha reflejada en un anuario

“Recibir el diagnóstico de que se te descubrió un cáncer es devastador para cualquier persona que lo padece, y además golpea a todo el entorno familiar y de amigos. Escuchar la palabra cáncer asusta, y uno enseguida lo asocia con la muerte. Pero no siempre debe ser así y puedo dar fe de ello, al igual que muchas mujeres que pasaron por esta crítica situación”. Así, con esa firmeza, Gabriela Vissani cuenta que por todo esto se propuso “iniciar con esta idea de enviar un mensaje de esperanza, de que se puede superar ese dramático momento, que sin duda te cambia la vida por completo”.





Gabriela es profesional en la comarca de Río Colorado – La Adela, y acompañada por decenas de mujeres adultas y jóvenes, se propuso una original idea: diseñar calendarios y agendas que lleven imágenes con testimonios propios de personas de estas localidades, para enviar mensajes de esperanzas y, al mismo tiempo, que el dinero que se recaude con las ventas de los mismos se destinen enteramente como colaboración a LALCEC Río Colorado.

Según relata Vissani, “desde hace ya un tiempo que vengo con esta idea en la cabeza. Sé que no es fácil para quienes están transitando esta enfermedad o la han transitado, no todos tomamos esta enfermedad de la misma manera. Yo la padecí y pude superarla, y llevo ya 6 años”.

La impulsora de los anuarios “Sí a la vida” transmite un optimismo permanente para superar los momentos complicados de la enfermedad, como así también los distintos obstáculos que se presentan a diario en la vida cotidiana. Una clara muestra de ello fue que, tras superar un pesado proceso oncológico, un tiempo después sufrió un complicado episodio: mientras se desarrollaba la tercera fecha del safari regional a campo traviesa (en los campos de La Adela) fue atropellada por uno de los pilotos, que la dejó en grave estado clínico, con lesiones en el tórax y el resto del cuerpo. En la actualidad, su hermana se encuentra en tratamiento de cáncer y, a pesar de todo, Gabriela no baja los brazos y continúa dando pelea, llena de energía y brindando auténticas lecciones de vida.

El proyecto está en marcha y antes de fin de año los calendarios y las agendas estarán a disposición de las comunidades de Río Colorado y La Adela. Vale recordar que quienes lo adquieran estarán colaborando con LALCEC de Río Colorado, para que se pueda continuar trabajando en la prevención y el diagnóstico temprano de los vecinos en la lucha contra el cáncer.



Una de las imágenes que se utilizarán en el anuario.



Cada una de las protagonistas que se ofrecieron voluntariamente para plasmar sus rostros y sus historias personales en los catálogos, tendrá también como objetivo visibilizar la enfermedad y transmitir un mensaje de ánimo y superación a las personas que están transitando ese duro momento, como así también para quienes pudieran sufrirla a futuro.

“Tenemos que transmitir que los controles rutinarios a tiempo salvan vidas, y que para quienes les diagnostican el cáncer, hoy existen tecnologías y medicamentos que ayudan a superar la enfermedad”, asegura la fotógrafa.

Durante el diálogo con RÍO NEGRO, se percibe la voz entrecortada de Vissani, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Así es mientras repasa los duros momentos vividos hasta superar su tumor, que no le permitía una intervención quirúrgica. “Cuando me dijeron que tenía cáncer el mundo se me vino abajo, toda mi vida se me derrumbó en un instante, porque no tenía ninguna chance. Después de llorar un buen rato y ver a mis hijos, me propuse darle pelea a la enfermedad. Nunca estuvo en mí entregarme. La pasé muy mal, con dolores interminables y con tratamientos superdolorosos, rayos, quimio, perdí peso, sin plaquetas… Pase días horribles”, relata.

En la comarca existen decenas de casos similares, con historias superadoras que hablan de constancia, de fe y de fuerza de voluntad. Que cuentan que cumpliendo al pie de la letra los tratamientos, hicieron posible que hoy puedan ser testigos y transmisores de esperanzas contra esta temible enfermedad.



El proyecto



Gabriela montó, en su domicilio y hace ya un tiempo, una significativa escenografía en la que comenzó con un proyecto: largas sesiones de fotografiar a las mujeres voluntarias que se sumaron a la idea, además de escuchar cada uno de los relatos vividos, los que terminarán plasmados en los próximos anuarios, que probablemente se lanzarán en los primeros días del mes de noviembre próximo.

Cabe recordar que si la enfermedad se localiza a tiempo, el porcentaje de curación es muy alto, por lo que la prevención resulta una parte fundamental. Las mujeres afectadas aprovecharán entonces con su imagen y su voz para concientizar en los próximos calendarios. “Cada mes tendrá la imagen de una mujer que conocemos todos en la comarca, y seguramente eso haga que el impacto sea mayor. Esa persona que puede ser una vecina nuestra, una amiga. Y esa persona va a mostrar que a pesar de esta dura enfermedad, tenemos que saber que sí hay vida, que con mucha fuerza de voluntad y acompañamiento de todos tus seres queridos se puede superar”, cierra Gabriela.