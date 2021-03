La Peña: Cosquín se reinventa y ya le puso fecha a la edición 2022

Cosquín no pudo ser este verano. Siempre estuvo presente, pero la pandemia obligo a modificar conductas y en este 2021 decidió no hacer su edición. Pero no se detuvo, y puso en marcha un plan que implicará espectáculos a lo largo del año hasta llegar al próximo enero con una nueva edición.

Por lo pronto ya le pusieron fecha a la edición 2022. Se hará, si todo vuelve a la normalidad, entre el 22 y el 30 de enero.



Desde el 2016 se lleva adelante en la ciudad cordobesa el programa “En Cosquín el Folklore de Fiesta Todo el Año”, que incluye, peñas, espectáculos y circuitos turísticos durante los doce meses, que se cierran cada temporada con el festival mayor.

Esa modalidad hoy tiene más sentido que nunca.

Esta temporada Cosquín tuvo que acomodar las cosas y se limitó, con estrictos protocolos, a un festival virtual, sumando algunos espectáculos en vivo en el Centro de Convenciones, con el formato de concierto en teatro, y público reducido.

Si algo está claro para Cosquín y cualquier otro festival, es que no hay certezas de que sea posible cumplir con un calendario. Sin embargo, apuestan a ir ofreciendo espectáculos que no se pudieron hacer en la edición de enero y de ese modo instalar el folclore nuevamente.

Este año, en el mes de abril, con la Semana Santa comienzan los espectáculos presenciales.

El jueves 1 se presenta el Chaqueño Palavecino, en formato concierto; el viernes 2 la Banda Musical La Cabrera y un coro y el sábado 3 la peña de Cosquín recibe a Los Carabajal.

El calendario continuará con una peña por mes, durante todo el año.

En el mes de julio se realizará el tradicional Cosquín de Peñas, que consiste en un ciclo de peñas que funcionan paralelamente en locales gastronómicos y clubes.

La Fiesta del Duende está prevista para octubre.

Cosquín se reinventa y espera que la situación sanitaria permita realizar la edición del año que viene. Cosquín quiere volver a ser Cosquín.