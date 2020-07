La Peña: una distinción para los sabores argentinos en Sudamérica

De las diez comidas sudamericanas más populares, seis son argentinas, lo que marca claramente cómo nuestros sabores fueron capaces de conquistar paladares y trascender fronteras. En realidad siempre dijimos que la música y las comidas autóctonas no tienen fronteras y este dato no hace otra cosa que confirmarlo.

El sitio Taste Atlas difundió un ranking de las 100 comidas más reconocidas en esta parte del mundo y ese mismo recuento pone a las argentinas entre las privilegiadas, aunque no en el primer lugar, que se lo lleva el ceviche peruano.

Según la información publicada por Infobae, en base al sitio mencionado, explica que desde hace varios años, Taste Atlas registra cada una de esas comidas típicas de cada lugar y las suma a un mapa interactivo donde los usuarios pueden dejar comentarios y votar lo que más les haya gustado.

Con esta información, los editores de Taste Atlas elaboran rankings, como el de las 100 comidas más populares de Sudamérica.

Esa misma información detalla que la lista incluye dulces y salados.

El locro ocupa el puesto 41 y lo describen como un “guiso nutritivo”. En el lugar 28 está el sandwich de lomo cordobés. En el 16 aparecen las medialunas y en el 14 el choripán.

En el lugar número 9 está el dulce de leche argentino y el sitio hace referencia al mito sobre cómo surgió ese dulce.

En el lugar 8 están las arepas venezolanas y en el 7 el famoso asado a la cruz de nuestro país,. Cuando hacen referencia al asado, el sitio lo define como un evento culinario y social.

El puesto número 6 es para la feijoada de Brasil, y en el 5 las milanesas argentinas con papas fritas a caballo. Los alfajores marplatenses se ubican en el cuarto lugar y la parrillada argentina tiene el privilegio de estar tercera en este ranking. En el segundo lugar está el churrasco de Brasil.

El listado de las cien incluye un buen número de comidas argentinas reconocidas en el mundo.