La política frente a la segunda prueba

Después de la experiencia de la negociación con intendentes con dispar éxito, el MPN debe juntar votos para aprobar el presupuesto.

Si las medidas que apuntaban a reducir la circulación de personas y autos con el fin de amortiguar los contagios de coronavirus reprobaron el examen de la política de consenso con los intendentes, propios y ajenos, ahora la aprobación del presupuesto todavía no pagó el peaje en la Legislatura.

Con bolsillos flacos, el gobernador Omar Gutiérrez requiere la sanción de esta herramienta como una forma de mostrar “seriedad” ante los acreedores externos que miran con atención la curva de gastos, que sube, y la de ingresos, que baja. La ingeniería financiera que se creó mediante un fideicomiso de regalías, que en su momento era atractiva para comprar los bonos, hoy se vuelve en contra. Por los dos bonos que Neuquén pretende postergar pagos e intereses hay una deuda de 694 millones de dólares.

Mendoza y Chubut fueron las únicas provincia de las 11 que están negociando sus deudas en dólares, que lograron un acuerdo que le da oxígeno financiero en el corto plazo; demoró tres meses en llegar a un acuerdo.

Cuando falten pocos días de este mes se podrá saber si las propuestas que salieron del despacho del ministro de Economía Guillermo Pons logran seducir a los fondos. “Dicen que los capitales no tienen corazón y nos dimos cuenta”, fue el reproche del titular de la cartera financiera neuquina al recibir respuestas negativas.

Una de las muestras de que Neuquén va a pagar pase lo que pase es el presupuesto provincial que envió el Ejecutivo a la Legislatura. Los dos bloques que tienen más diputados, después del MPN y sus aliados, expresaron muchas dudas puntuales y advirtieron que no están dispuestos a votar.

La oposición ve como una oportunidad de obtener cambios si actúan en bloque, que hasta ahora no se había probado frente a un embate oficialista.

El MPN puro tiene 9 diputados y llega a 15 con los aliados a los que siempre recurre si es necesario mediante algún tipo de concesión. Para aprobar la ley requiere votos de los otros bloques a fin de garantizar la mayoría de los 35 escaños.

A los diputados, de entrada, no les cayó con simpatía la exposición sobre los números que hizo el ministro. Observaron que se incluyó la postergación de la emergencia -básicamente pretende una suerte de superpoderes para disponer fondos a la atención de la pandemia- y que no había un plan b para el pago de las deudas que no sean más deudas.

También se observó que se prevé el pago de la deuda por 31.200 millones de pesos contra poco más de 1.200 destinados a la promoción del turismo y la actividad primaria.

En el MPN se difundió cierto optimismo porque se observó que los bloques de la oposición nunca votan en conjunto, sino que se consiguen los votos en función de quienes ocuparon cargos ejecutivos y saben la necesidad de contar con normas de este tipo para hacer funcionar la maquinaria estatal y también la política de concesión para fortalecer esa tan preciada mayoría. Se expuso como ejemplo el trabajoso proyecto que se atribuye a la diputada Liliana Murisi para unir siete proyectos en uno vinculado al fondo anticíclico.

De todas formas hay una especie de empoderamiento de los sectores más radicalizados de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos porque sacan cuentas y observan que, si logran convencer a los que dudan, pueden hacer presión para escribir cambios en el presupuesto, aunque el tiempo marcha más rápido por la poca cantidad de sesiones ordinarias que quedan de este período legislativo.

Hay una leyenda política en Estados Unidos. James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton, pegó un cartel en las oficinas centrales con tres puntos escritos: Cambio vs. más de lo mismo; la economía, estúpido, y no olvidar el sistema de salud. Se dice que eso de apostar a cuestiones más cotidianas le hizo ganar frente a George W. Bush, quien corría con el caballo del comisario por sus éxitos en política exterior, no vinculada a la cercanía.

Entonces, el presupuesto dependerá de la negociación y no del corazón del capital.