La presencialidad no fue tan fácil de cumplir en las escuelas de Neuquén

Transcurrieron más de 50 días del inicio de las clases presenciales en Neuquén. La situación del regreso de los alumnos a sus aulas fue dispar y condicionado por una serie de particularidades que atravesó cada institución educativa. El secretario general de ATEN Capital, Ariel Pino, manifestó que no fueron experiencias que se dieron de forma universal y homogénea. “Hubo idas y venidas con el regreso a la presencialidad”, afirmó.



Ana Jaime es directora de la escuela primaria 154 del barrio Parque Industrial, institución que alberga a 310 alumnos. Detalló que debieron empezar tarde porque no estaban dadas las condiciones de infraestructura. Los techos estaban a punto de caerse, se debía reforzar la seguridad de los portones, ventanas y el sistema de gas.



Pino señaló que el primer inconveniente fueron las condiciones edilicias. Indicó que un promedio del 20 por ciento de las escuelas no pudo funcionar un mes después de haber anunciado el inicio de clases. “Fue claro que no hubo mantenimiento escolar”, concluyó.



El segundo obstáculo que evidenció el gremio docente fue la falta de nombramiento de los auxiliares de servicio, quienes debían garantizar el servicio de limpieza, según los requerimientos del protocolo sanitario establecido por el Consejo Provincial de Educación. También hubo casos de escuelas que tuvieron que interrumpir las clases porque no tenían los elementos sanitizantes como los tótems de alcohol en gel, termómetros, lavandina y elementos de limpieza. “No se alcanzaba a limpiar según lo establece los protocolos”, argumentó Pino.



Jaime comentó que una vez que finalizaron las refacciones, comenzaron a armar el protocolo, discutirlo en reuniones, pero en ese momento comenzó un tercer impedimento: el inicio del paro docente.



El director de la EPET 20, Carlos Malapisna comentó que a partir del 9 de febrero comenzaron a organizar el retorno de los docentes hasta que comenzó el paro docente. Las clases dieron inicio el 22 de marzo y fue de forma gradual a través de las burbujas.



El director de la escuela técnica señaló que el regreso a clases levantó el autoestima del alumnado. Señaló que deseaban volver y comentó que los adolescentes le expresaban: “Por fin estamos”.

En el caso de la escuela primaria, Jaime describió cómo se percibía la alegría en el rostro de los y las estudiantes. “Qué bueno vernos, decían”, aseguró.

Cada espacio y costumbres debieron modificarse

“La escuela tuvo que reacomodarse”, afirmó el secretario general de ATEN Capital, Ariel Pino. Niños, niñas y jóvenes experimentaron que no asistían a la misma escuela que había existido antes de la llegada de la pandemia. Tuvo que repensarse la utilización de espacios y tiempos escolares. Por ejemplo, el momento del recreo y el espacio de educación física. “Hay escuela que reasignaron espacios para sostener más burbujas”, dijo.

El ciclo lectivo en el la escuela 154 se dio el jueves 15 con el primer grupo de ingresantes del jardín, para realizar el proceso de ambientación. Fueron separados por grupos: ese jueves comenzó la primera burbuja y el otro lunes fue el inicio de los estudiantes que integran el primer ciclo. Las actividades presenciales son de lunes a jueves con cada burbuja. El viernes son los días para estudiantes que no pudieron ir los días anteriores. En la entrada principal hay un tótem con alcohol en gel y otro en la puerta de salida al patio. Se estableció aula de aislamiento, y un mecanismo para que no se junten en el recreo. La escuela cuenta con desayuno y merienda reforzada, pero debieron anular el comedor. Los chicos y chicas deben comer en las aulas. “Se están reinventando los juegos y los espacios”, aseguró Ana Jaime, directora de la escuela.

En el caso de la EPET 20, durante la primera semana asistió primer y cuarto año, luego fue el turno de segundo y quinto, y en la tercera semana, los sextos. “Ese tiempo nos permitió tener reuniones con los padres para explicar el protocolo, situado”, el director Carlos Malapisna.

Se suspendieron burbujas pero aún no hay registros de contagios

Desde ATEN informaron que aún no poseen una estadística sobre las situaciones de contagios en el ámbito escolar. El secretario general de la seccional Capital, Ariel, Pino, mencionó que se han suspendido burbujas en toda la provincia, sin embargo aclaró que “no nos consta que se han producido contagios masivos”. Sin embargo, Pino manifestó que advirtieron que la circulación del virus en la escuela “es para tener en cuenta”.

Malapisna comentó que no hubo contagios de docentes, pero surgieron casos sospechosos donde debieron suspender la concurrencia de determinada burbuja. Se pudo regresar a la escuela en 48 horas por que el cronograma semanal de cada burbuja va rotando. Destacó además que fue muy importante el vínculo con la referente del hospital Bouquet Roldán

Jaime comentó que hasta ahora no se dieron contagios en la escuela. Contó que la mayoría de las familias habían tenido covid el año pasado. Y que la mayoría de los docentes ya están vacunados.