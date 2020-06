La presentación de la PlayStation 5, ¿una señal del futuro de la tecnología?

Si bien fue una de las patas donde más se apoyó la gente en el aislamiento, la tecnología no escapó del todo a los problemas que la pandemia arrastró.





Entre varias cuestiones, las innovaciones tecnológicas pasaron de ser presentadas en eventos masivos con muchas sorpresas a lanzarse vía comunicados, en algún video o, directamente, postergarse hasta que todo se naturalice. Fueron pocos los que se atrevieron a romper el molde y hacer algo distinto sobre la marcha, en parte porque la mayoría quedó flotando en la incertidumbre propia de una pandemia de la que aún no sabemos la fecha de vencimiento.

Sin embargo, Sony volvió a dar que hablar. Porque ayer, durante dos horas, generó que millones y millones de personas alrededor de todo el mundo estén pendientes de sus streamings. ¿A qué se debió tal movimiento? Simple: presentaban su nuevo barco insignia, la PlayStation 5.

La última edición de una consola que revolucionó el gaming a punto tal de quedarse con el mote genérico de “vamos a jugar” (¿quién no dijo alguna vez “la Play” a juntarse a jugar, aún si no tenía dicho modelo?) prometía desde que se revelaron los primeros detalles técnicos, pero su diseño y parte de su catálogo inicial de juegos eran, sin dudas, las grandes incógnitas.

Fue por eso que el jueves por la tarde/noche de Argentina, Sony lanzó varios streamings en distintos idiomas en YouTube, para cubrir a público de todo el mundo. Y la respuesta, en términos numéricos, fue la esperada.



El bundle completo con todos los accesorios que poseerá la PlayStation 5, el nuevo niño mimado de Sony. Lo esperan con ansiedad...



La transmisión en inglés superó las 10 millones de reproducciones. En español, por su parte, fueron más de 2 millones y medio de personas, mientras que en otros idiomas juntaron más de 3 millones. Solo en su presentación en vivo, Sony contó con más de 15 millones de espectadores, y todo eso sin contar la gente que podrá ver el evento luego, puesto que queda alojado en YouTube.

A grandes rasgos, no parece alocado pensar que el futuro de las presentaciones venga por esta misma senda. Implica un ahorro para las empresas, que no deben montar grandes eventos masivos, y tienen la misma respuesta (o incluso superior) del público. Para estas cuestiones, el aislamiento por el coronavirus hace las veces de prueba de ensayo, y en este caso Sony no solo salió aireado sino que obtuvo unos resultados pocas veces vistos en este ámbito. Además de la transmisión propiamente dicha, PS5 fue tendencia en todas las redes sociales y al día de ayer continuaba entre lo más mencionado.

Estrictamente hablando de la consola, las novedades fueron bastante interesantes.





En primer lugar (aunque fue lo último que se reveló), llamó la atención el diseño futurista de la PS5, que será blanca en su versión base y que tendrá una novedad desconocida: podrá adquirirse con ranura para los juegos en discos físicos; pero también habrá una versión “digital”, sin ranura. Se espera una diferencia de precios, que sería justificable para la gente que hace rato se vuelva más a las compras en las tiendas oficiales de las consolas online que a los discos.

En cuanto a los juegos, presentaron un catálogo breve pero atractivo. Primero, con una versión mejorada de GTA V, que logrará cubrir a Rockstar hasta la salida (¿pasará?) de GTA VI; y luego con títulos como “Spiderman: Miles Morales”, “Gran Turismo 7”, “NBA 2K21” (que se llevó elogios por sus increíbles gráficos) y, sobre todo, el celebrado “Resident Evil 8”.