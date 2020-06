La primera abogada recibida por examen virtual de la Universidad del Comahue

Daniela Sepúlveda vive en Cipolletti y comenzó a estudiar la carrera de Abogacía en el año 2013. Viajó diariamente toda la cursada hasta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en General Roca, y se despidió de las aulas a fines del año pasado. Sabía que se recibiría en el 2020, aunque nunca creyó que sería en medio de una pandemia y una crisis sanitaria mundial. El martes 2 de junio rindió su último final, por Zoom y en pantuflas. Es la primera abogada recibida a través de una plataforma virtual de la Universidad Nacional del Comahue.

Pasó todo el verano estudiando para rendir Derecho Internacional, su última materia de la carrera de Abogacía. Se había anotado para rendirla en marzo, pero el coronavirus llegó a la Argentina. Se suspendieron las clases y se cancelaron los exámenes finales, postergándose así la meta: recibirse y ser abogada.

El 20 de marzo se decretó la cuarentena y la incertidumbre se hizo más grande todavía. En ese momento no habían fechas a futuro y todavía no se imaginaba que terminaría recibiéndose a través de una computadora.

Sin precisiones sobre el futuro, se tomó un mes para descansar y asimilar el nuevo contexto, antes de volver a los libros. A fines de mayo, tan sólo una semana antes de la mesa, le avisaron que podría rendir su último final de manera virtual.

No era como había imaginado recibirse, pero era el momento: "No podía esperar más". La última semana no se le quitó ese nudo del estómago, la ansiedad y los nervios de rendir otro final. "Nunca sabés si va a ser el último", enfatizó Daniela. La estudiante contó a Río Negro que ya había rendido Derecho Internacional de manera presencial, a mediados del año pasado, aunque en ese momento no era su última materia.

La última materia

Llegó el 2 de junio. Prendió un saumerio para "acondicionar la habitación" y estar tranquila. Se preparó y se vistió para rendir el final, pero se dejó las pantuflas. "Fue más relajado que si tuviese que viajar hasta Roca", señaló.

Se hicieron las 15 y se conectó a la plataforma virtual Zoom. Daniela relató que "se conectaron" los profesores y tres chicos más que presenciaron la mesa. Comenzó por dar su tema, "contrato de consumo" y luego llegaron las preguntas. Comentó que el docente y abogado Jorge Pascuarelli le preguntó varias cosas, que pudo contestar bien, y luego le cedió la palabra a su compañero, Marcelo Iñiguez. Allí el abogado la felicitó y la saludó como a una "nueva colega".

El martes 2, a las 15, Daniela Sepúlveda rindió su último final. Es así la primera abogada de la UNC recibida por examen virtual.

Recordó que se le puso la cara roja, pero que no sintió ganas de llorar: Fue pura alegría. Aguardó cinco minutos más, para que le dieran la nota, aunque eso ya era lo de menos. "Yo solo quería aprobar", aseguró entre risas y contó que la aprobaron con un siete.

Bajó las escaleras y se reunió con su familia. Allí llegó toda la emoción se sus padres y sus hermanas. "Sin ellos no hubiera sido posible", expresó agradecida.

El clima emotivo se rompió para empezar con el clásico festejo de los egresados, esta vez sin compañeros de cursada y sin caravana, pero con los más cercanos a su lado. "Mi papá me subió a la carretilla y empezaron a tirarme espuma y témpera", relató. Después llegó la lluvia de harina y pétalos de rosa, y contó aliviada: "zafé de los huevos".

Un egreso diferente, por medio de plataformas virtuales y en familia. (Foto: Gentileza).

Daniela afirmó que no fue como imaginaba recibirse, pero enfatizó que "queda para la anécdota". No recibió el abrazo de sus compañeros, todavía, pero sí decenas de mensajes felicitándola por ser la primera abogada en recibirse por examen virtual.

Además, sus amigas les enviaron un champagne para brindar y sabe que ya pronto podrá celebrar con todos sus afectos: "por lo menos nos tenemos que comer un asado".