Nicolás Tibaldi es una de las figuras que tiene el Grupo N-2, el que aportó una gran cantidad de participantes en el estreno del Rally Regional. Gentileza.

Una importante lista de candidatos tiene el Rally de Cervantes, Mainqué y Huergo que se disputará mañana desde las 9.58 por la primera fecha del histórico y renovado Regional, que contará con 54 participantes.



La cantidad y calidad de muchos de los que confirmaron su presencia anticipan una cerrada lucha por la victoria tanto en la general como en las cuatro divisiones que tiene el certamen.



Después de una pausa obligada por la pandemia de Coronavirus, en la que sólo se pudo cumplir un súperespecial en el autódromo de Roca, el Rally Regional regresa con un certamen de ocho fechas, en el que sobresale en agosto la 50 edición de la Vuelta de la Manzana.



En la previa, el Grupo N-2 es el más numeroso, con una notable cantidad de participantes, muchos de un gran nivel y numerosos títulos, por lo que se espera una cerrada batalla por la victoria.



A los animadores de la categoría, como Nicolás Tibaldi, Guillermo Aubone ySergio Fernández se le sumaron varios refuerzos, por caso Lucas Craievich, Carlos Simonelli, Carlos Bello, Miguel Nonnenmacher, Mauro Debasa, Claudio M. Bissanti y Ramiro García, por citar a algunos nada más.



No se queda atrás la Clase A-6, en la que ya no está el campeón Carlos Simonelli, en el Grupo N-2, pero se anotan Jorge Ríos, Raúl A. Martínez, José L. Gómez, Juan C. Forman, Agustín Pistagnesi y varios más, los que irán por el triunfo en esta divisón, pero que le apuntarán a la general.



La A-7 se reforzó, por lo que puede ser una caja de sorpresa. En la previa, Claudio Simonelli, Marcos Craievich y Matías Ávila son los favoritos.

Sergio Nene Fernández presentó un auto impecable en la primera fecha del Rally Regional. Gentileza Omar De los Santos.



Manuel Cappetta asoma como el rival a vencer en la renovada A-1, en la que Pablo Cufré es otro de los candidatos tanto a la victoria como a pelear por el título.

Oscar Sabbas Otta regresa a la actividad dspués de una prolongada ausencia. Gentileza.



El regreso del Rally Regional promete mucho, será a todo o nada desde el comienzo, porque son sólo dos tramos, que se repetirán, en lo que no habrá margen para errores para los que quieran pelear adelante tanto en la general como en las diferentes categorías.

Tramo por tramo

PE Tramo Kilómetros Hora

PE-1: Cantera Cervantes-Cervantes 17,60 09.58

PE-2: Mainqué-Huergo 13,30 10.41

PE-3: Cantera Cervantes-Cervantes 17,60 12.39

PE-4: Mainqué-Huergo 13,30 13.22

Total de pruebas especiales: 61,60 kilómetros.

Total de enlaces: 74,85 kilómetros.

Total de la prueba: 136,65 kilómetros.

Orden de largada

1º) 1 Claudio Simonelli-Matías Aman A-7 Renault 18

2º) 2 Carlos Simonelli-Ignacio Izquierdo N-2 VWGol

3º) 3 JorgeRíos-Denis Pistagnesi A-6 VWGol

4º) 4 Nicolás Tibaldi-Ricardo Tibaldi N-2 Renault Clìo

5º) 5 MauroRocca-ManuelDe Elìas N-2 Nissan March

6º) 6 Raúl Martínez-Matías Giménez A-6 Ford Fiesta

7º) 7 Marcos Rodríguez-Gustavo Uría A-6 Renault Clío

8º)8 José L. Gómez-FedericoCentani A-6 Palio

9º) 9 GuillermoAubone-Cristian Fernández Pizarro N-2 Ford Fiesta

10º) 10 Sergio Fernández-Fabián Torres N-2 Ford Ka

11º) 11 Héctor Lillo-Nicolás Ghergo A-7 Renault 18

12º) 12 Lucas Craievich-Franco Craievich- N-2 Palio



14º) 15 Juan I. Álvarez-Mauro Pozzebón A-6 Palio

15º) 16 Carlos Bello-Gustavo Breglia N-2 Ford Ka

16º) 17 Matías Ávila-EmanuelCortés A-7 VWGol

17º) 18 Emilio Vega-Héctor Vega N-2 Ford Ka

18º) 19 MauroDebasa-Ulises Agesta N-2 Renault Clío

19º) 20 Nicolás Aburto-Mónica Issa N-2 Ford Ka

20º) 21 MartínDíaz-Carina Godoy A-6 Palio

21º) 22 Tabaré Pintos-Luciano López A-7 Renault 18

22º) 23 Fabián Arce-Agustín Bernatene A-6 VWGol

23º) 24 Marcos Craievich-Gastón Gagliardi A-7 VWPolo

24º) 25 Miguel Lavayén-Marcos Núñez A-7 VWSenda

25º) 26 Juan C. Forman-Sergio Muñoz A-6 Ford Ka

26º) 27 Ariel Zanzana-Ramón Astorga A-7VWGacel

27º) 28 Leonardo Paulovich-BrunoPeroni A-6 VWGol

28º) 29 Oscar Carrillo-Jorge Cervantes N-2 VWGol

29º) 30 Agustín Pistagnesi-LucianoCoronel A-6 VWGol

30º)31 Miguel Nonnenmacher-Enrique Marongiú N-2 Ford Ka

31º) 32 Juan Garrafa-Tomás Radomich A-6ChevroletCorsa

32º) 33 Santiago Ibáñez-Ezequiel Adaro N-2 Ford Fiesta

33º) 34 Roberto Mancini-MarceloSaiz N-2 Ford Fiesta

34º) 35 Ramiro García-Pablo Layán N-2 Ford Ka

35º) 36 PabloDelgado-PabloDe Rosa A-6 VWGol

36º) 37 Fabián Reyes-Matías Cufr-e A-6 Siena

37º) 38 Claudio Bissanti-HoracioRoa N-2 Ford Ka

38º) 39 Christian Castañón-Daniel Castañón A-6 ChevroletSonic

39º) 40 Pablo Lobo-Miguel Á. Guenaga A-6 Palio

40º) 41 Alejandro Martín-Horacio Zamataro N-2 Ford Ka

41º) 42 Ariel Martín-Cristian Rondón A-6 Palio

42º) 43 Manuel Morón-Pablo Minio N-2 VWGol

43º) 44 Oscar Sabas Otta-Facundo Sabas A-6 Peugeot 206

44º) 45 Manuel Cappetta-Aylén Cappetta A-1 Ford Ka

45º) 46 Pablo Cufré-Darío Martín A-1 Ford Ka

47º) 48 Cristian Fernández-Diego Márquez A-1 Ford Ka

48º) 49 Samir Ahmad-Juan C. Tapia A-1 Ford Ka

49º) 50 FabricioD´Amico-Luciano García A-1 Ford Ka

50º) 51 Jorge Mirazo-Julián Fernández A-1 Ford Ka

51º) 52 Ariel Ramos´Héctor Duca A-1 Fiat 147

52º) 53 Daniel Pereyra-Carlos Morón A-1 Ford Ka

53º) 54 Juan C. Grasso-Florencia Grasso A-1 Ford Ka

54º) 55 Sergio Tampanelli-PabloCatrilao A-1 Ford Ka

55º) 56 Rubén Ponce-Denis Ponce A-1 Fiat 147

56º) 57 Alfredo Zanzana-Matías Cappetta A-1 Ford Ka