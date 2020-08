La reforma del Torneo Federal, en el ojo de la tormenta

El pasado martes la Confederación Argentina de Básquet ratificó que modificará el Torneo Federal. A través de un comunicado, la institución presidida por Fabián Borro expuso sus argumentos para los cambios en la tercera categoría.

Desde que surgieron los rumores de una posible reforma del certamen, que en principio busca priorizar a los jóvenes talentos, esto no cayó bien en los jugadores de la región, quienes manifestaron su preocupación por lo que vendrá.

La idea de la CABB es tener una competencia con pocos jugadores de experiencia y mayoría de juveniles. El campeonato se fusionaría con la Liga de Desarrollo y los menores de 21 tendrían el protagonismo.

De esta manera, los clubes que participen del Federal solo podrán contar con cuatro jugadores mayores, a diferencia de los siete con los que se permitía sumar antes de la pandemia.

Los primeros en manifestar su oposición fueron los dirigentes. La postura de varios de los clubes que participan del torneo, entre ellos los regionales, es negativa ante los cambios. Algo similar ocurre con los jugadores.

“Es cambio muy brusco y repentino, creo que va a dejar a muchos colegas sin trabajo. Además en los clubes hay muchos chicos que son de las inferiores pero que ya son mayores de 21 años y también se los estaría excluyendo a ellos”, indicó Lucas Villanueva, que la temporada pasada defendió los colores de Independiente de Neuquén en el Federal.

Adolfo García Barros, capitán y referente de Cinco Saltos, explicó: “creo que es muy apurado lo que plantearon, debería haber un año o un torneo de transición para que los clubes puedan prepararse y que hagan las modificaciones de manera gradual”.

Una de las preocupaciones que habían manifestado los dirigentes apuntaba a la falta de jugadores menores de 21 años, especialmente en la región.

En ese sentido, García Barros detalló: “Aquí en la zona va afectar porque no hay muchos jugadores de esas categoría para llevar adelante un Federal. La decisión que se tomó bajará la calidad del torneo en pos de otro objetivo, pero si no es atractivo la gente deja de acompañar y los sponsors no se interesan”.

Villanueva, por su parte, agregó: “estoy en contra porque en parte los mayores son los que le terminan de dar jerarquía al certamen”.

Si bien la intención de CABB apunta a una mejora en el desarrollo de juveniles, la propuesta parece estar alejada a la realidad de los equipos.

“Los objetivos que se proponen me parecen que están bien pero nunca pensaron en los jugadores y cómo nosotros usamos el deporte. Hay muchos chicos de entre 18 y 24 que aprovechan para bancarse los estudios jugando al básquet. Esto puede afectar mucho en ese sentido”, puntualizó García Barros.