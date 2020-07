Villanueva: la seguridad de la cárcel de Senillosa no está afectada por la pandemia

Los más de 30 internos con coronavirus en la cárcel de Senillosa están aislados en dos pabellones, con síntomas leves y moderados bajo control del ministerio de Salud, describió ayer el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva.

Explicó que ocho de los hombres de esos pabellones que dieron negativo al test, fueron derivados a otro sector; aunque también permanecen en condiciones de aislamiento, para supervisar la evolución. Los 33 positivos de los dos pabellones aislados tienen condiciones médicas moderadas y leves, según se le informó al juzgado.

“Tanto el personal del servicio penitenciario, como el de Salud de la Provincia tuvieron una activa disposición, y logramos hisopar a todos los internos” de los pabellones que estaban sospechados de contagio, dijo Villanueva.

El Complejo V de Senillosa tiene tres cárceles en su interior, cada módulo con su jefe de guardia e independencia en su estructura de seguridad.

Sólo uno de los módulos (en 2 de 6 pabellones) es el que tuvo contagios. Son largos pasillos de celdas individuales (25 por pabellón) donde se registraron los contagios.

El Complejo Penitenciario V está ubicado en Senillosa (foto Florencia Salto)

Según indicó Vilanueva, la transmisión hacia el interior del penal pudo estar relacionada con no más de ocho agentes que tuvieron alguna intervención en esos dos pabellones.

La información de epidemiología indicó que son 21 los agentes con COVID-19 que se contagiaron en el exterior, por contactos estrechos con personas que eran portadoras del virus o por contacto casual, posiblemente, en el traslado en autos hacia Senillosa.

Varios tienen residencia en Allen y Roca. “Hay algunos agentes que están próximos al alta, el servicio no está comprometido; tienen diferentes funciones: administrativos, seguridad externa del penal, algunos de requisa y corresponden sólo a uno de los módulos”, informó el magistrado.

Villanueva dispuso un control diario de temperatura en toda la población carcelaria. Los contagiados están bajo examen médico. El lunes hubo una audiencia virtual de la que participó la Defensa Pública, Fiscalía, la procuración penitenciaria, la delegada de ejecución penal de Casación y el tribunal. Así lo explicó el juez federal a RÍO NEGRO.

Se decidió trasladar a los internos sin contagio de los pabellones afectados por la pandemia, y hacer el seguimiento médico de los 33 alojados en los dos pabellones. “No hay ningún caso grave, tres son pacientes de riesgo por enfermedades preexistentes (asma e hipertensión), pero estamos controlando con el seguimiento clínico, a pedido de epidemiología de la provincia”, sostuvo.

Consultado sobre el traslado de internos que ingresaron al Complejo V la semana pasada, dijo que fue un contingente de Marcos Paz que salió desde Buenos Aires con los controles de temperatura y que están en una unidad sanitizada de un ala vacía, donde cumplen la cuarentena definida por el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio.

Tres cárceles, que alojan 150, 250 y 150 internos integran el Complejo Federal V (foto Florencia Salto)

Respecto a la requisa del martes (de la semana pasada) en uno de los pabellones donde luego hubo contagios, Villanueva aseguró que “no se podría afirmar que al momento de la requisa esos penitenciarios eran portadores del virus, las requisas son formas de verificar la existencia de elementos cortantes o punzantes en los pabellones, se hacen periódicamente”.

Finalmente indicó que hay unos 95 penitenciarios monitoreados, de los cuales 88 están en aislamiento, 39 ya fueron descartados como portadores de COVID-19 pero siguen preventivamente aislados y de ese total, son 21 los casos activos.