La Vela Puerca, 25 años de pinceladas musicales

El escenario mayor de la Fiesta Nacional de la Manzana recibirá una vez más a La Vela Puerca, el grupo musical uruguayo que este año festeja sus primeros 25 años. Río Negro habló con Sebastián ‘Cebolla’ Cebreiro, una de las voces de la banda que también integran Sebastián Teysera, alias El Enano (voz); Nicolás Mandril Lieutier (bajo); José Pepe Canedo (batería); Rafael Di Bello (guitarra); Santiago Butler (guitarra); Carlos Coli Quijano (saxofón) y Alejandro Piccone (trompeta). El cantante se refirió a su participación en fiesta, el repertorio que interpretarán, y la gira que harán por la Argentina.

P- ¿Qué sienten al reencontrarse con el público roquense? ¿Cómo lo perciben?

R- Está bueno visitar un lugar donde ya fuiste, reencontrarse con el público porque siempre se renueva. La Fiesta de la Manzana es una fiesta tradicionalísima para nosotros a estas alturas. La verdad que es un privilegio que entiendan que podemos ser parte de una fiesta tan importante para la sociedad no solo del Valle sino del país. Cada vez que participamos la gente está contenta, orgullosa, defiende su historia y te la quiere contar, eso tiene Roca. Llegar y ver las plantaciones, ver cómo se manejan en el campo con la gente, porque todo el mundo sabe un poco. También está muy bueno ir al río a dejar pasar un poco las horas, eso también es lindo de disfrutar en la gira.

P- Vienen al festejo y homenaje que se le hace a un fruto y a todos los trabajadores que participan en la cadena productiva. ¿Cuál es tu manzana preferida?

R- Con mi hijo como a diario manzanas, y somos fanáticos de la verde. Me parece que tiene una acidez muy interesante y es verdaderamente rica, la comemos todo el tiempo.

P- Volver a un lugar implica revivir momentos, y reencontrarse con historias que como artista compartieron e hicieron trascender. ¿Volver al Valle es reencontrarse con una ‘luna’ muy particular?

R- La última vez que estuvimos por el lugar fue en Plottier, en donde se arrimó la madre de Agostina para conocernos. Fue un momento muy emotivo sin ser triste. Las canciones tienen eso, que trasciende la personalidad de los compositores, trasciende las fronteras y lenguajes. La “Luna de Neuquén” es una canción escrita por Sebastián Teysera y que nos ha tocado todos, porque más allá del caso puntual de Agostina Mármora (NdR: artista plástica neuquina que falleció de una leucemia aguda a los 23 años), esa canción trae a la cabeza el recuerdo de los seres queridos que ya no están. A través de esta canción pueden lograr tener un encuentro emocional, y cuando pasan esas cosas uno se siente agradecido.

P- Hace un par de años que sacaron el último disco, ¿tienen en mente lanzar pronto uno nuevo?

R- Estamos terminando la gira de lo que fue la presentación de “Destilar”. Hemos sido muy afortunados de tocar en muchísimos lugares, y siempre nos pasa de terminar de hacer una recorrida de dos años para presentar los discos. Igual, comenzamos a sacar del polvo algunas ideas que teníamos, pero a mitad de año estaremos trabajando con eso.

P- ¿Cuál será el repertorio para la Fiesta de la Manzana?

R- Va a ser una conjunción de canciones de todos los discos tratando de sacar un extracto de todas las épocas. De todas maneras, tenemos nuestros íconos, que no lo digo yo lo dice la gente. “Zafar”, “Llenos de magia”, “Va a escapar”, son las canciones que no podemos sacar del repertorio porque son las que el público quiere cantar. La gente va a ser parte del espectáculo en al Argentina, quiere ser partícipe, quiere cantar, quiere que como artista escuches que te están cantando. Entonces esas canciones son el símbolo de esa participación.

P- ¿Como sigue la gira?

R- Roca es nuestro primer show del año porque venimos de unas vacaciones. De ahí nos vamos a Córdoba a tocar a Cosquín, luego vamos a Buenos Aires a tocar en dos recitales en el Konex, de ahí a Carlos Casares y al Colón. Hasta el momento, esa es nuestra gira por el país.

P- ¿Cómo será el festejo por el 25 aniversario de la banda?

R- Todavía no lo tenemos pensado, no planeamos tanto a futuro. Nuestro 25 aniversario sería el 24 de diciembre, falta casi todo el año. Estamos viendo qué hacemos para festejar con el público.

P- ¿Qué caracteriza a la banda de otros grupos de rock que fusionan estilos?

R- La Vela siempre fue una banda de canciones y nunca fue una banda de estilos. Nunca grabó un disco de punk rock, de reggae, o rock clásico, ya que siempre tuvo un montón de pinceladas por la propia maduración musical. Por eso no podemos encasillarnos en un género musical y eso también ha sido lo divertido y lo que ha mantenido a la banda con ganas de hacer canciones y no repetir fórmulas, y principalmente no hacer un disco igual al otro.

P- ¿Por qué te dicen ‘Cebolla’?

R- (Risas) Me lo empezó a decir la esposa de nuestro bajista, porque buscaba diminutivos de mi nombre. Y cuando encontró el que no me gustaba, ahí me lo empezaron a decir y quedó como una broma y terminó siendo mi apodo. Moraleja: cuando te pase algo que no te guste, reíte primero de vos mismo para que nadie más se ría de vos.