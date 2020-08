Lactancia materna para un planeta más saludable

Cecilia Maisler*

Más niños que reciben lactancia materna durante los tiempos indicados serán más adultos sanos con menores patologías crónicas, más productivos y requerirán menos intervención médica.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto para fomentar la lactancia materna. Este año el lema es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable” y se centrará en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático. La lactancia materna es un acto ambientalmente sostenible de alimentación que no requiere utilización de energía eléctrica, no gasta agua en preparación ni en lavado de biberones, no se necesitan utensilios y evita el uso de jabones o productos de limpieza que son grandes contaminantes del entorno. Reduce el consumo y no produce residuos, no hay gastos de combustibles de transporte y distribución, no dejando huella de carbono y su uso disminuye la producción de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Proteger, promover y apoyar la lactancia es crucial para la salud de la población infantil y del planeta.

La lactancia natural o humana es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables; prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. Los beneficios en salud para los bebés están documentados: evita muertes infantiles, ya que contribuye a prevenir enfermedades como neumonía y diarrea, otitis media, sepsis neonatal y enterocolitis necrotizante; fomenta el desarrollo y la sobrevida en prematuros pequeños y los protege -en parte- de la ceguera por retinopatía del prematuro. Por otro lado, disminuye el riesgo de muerte súbita (muerte de la cuna), mejora el desarrollo cognitivo y disminuye la incidencia de varias enfermedades como leucemia, enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, entre otras.

Además la lactancia materna contribuye a la conformación de una microbiota intestinal saludable del bebé, que está compuesta por la comunidad de bacterias beneficiosas que progresivamente van colonizando el intestino y programando metabólicamente a esa microbiota para toda la vida favoreciendo en la disminución de la posibilidad de que se desarrollen enfermedades crónicas. Más niños que reciben lactancia materna durante los tiempos indicados serán más adultos sanos con menores patologías crónicas, más productivos laboralmente y requerirán menos internaciones e intervenciones médicas en el futuro.

La provincia de Neuquén tiene una historia muy fructífera con la lactancia natural o humana. Primero, porque desde sus orígenes, para el pueblo Mapuche, el alma de los bebés recién llega al cuerpo con la primera succión de leche materna; quizás por esto en la cultura popular neuquina muchas de nuestras madres ya tenían incorporada las lactancias prolongadas. Nuestra tarea como profesionales de la salud que comenzamos a promocionar la lactancia allá en los años 90 se vio favorecida.

A nivel global, Unicef creó la iniciativa de hospitales amigos de la madre y el niño en 1990 para lograr una lactancia exitosa y más adelante el Ministerio de Salud Argentino en el 2002 creó la iniciativa de los centros de salud amigos de la madre y el niño para continuar con esta labor de apoyo y protección de la lactancia.

El primer Hospital Amigo de la Madre y el Niño/a fue el Bouquet Roldán, luego siguió el Castro Rendón y tuvimos el honor de tener el primer Centro de Salud Amigo de la Madre y el Niño del país, el Centro de Salud Valentina Norte. Y luego se sumaron el Hospital Cutral Co-Plaza Huincul y el Centro de Salud Belgrano de Cutral Co.

No nos olvidemos de que en Neuquén tenemos incluso cuatro jardines maternales reconocidos por el Ministerio de Salud como Jardines Amigos de la Madre y el Niño, los jardines municipales Portal de Belén, Eva Perón, Eluney y Mariano Moreno.

Desde la Dirección de Maternidad e Infancia se procura garantizar que el asesoramiento desde las instituciones de salud sea de fácil acceso, favorecer la asociación y colaboración con asociaciones de la sociedad civil y de profesionales de la salud para establecer sistemas de colaboración sólidos que permitan ofrecer asesoramiento adecuado y proteger a los profesionales de la salud de la influencia de la industria de los alimentos para lactantes.

Es necesario formar a los equipos de la salud para que puedan ofrecer a las madres y las familias asesoramiento cualificado sobre lactancia materna.

Durante el 2018 se capacitaron más de 600 agentes de salud de la Zona Metropolitana durante seis jornadas, se lograron acreditar 15 centros de salud, al hospital Horacio Heller y se reacreditó al hospital Castro Rendón y el Bouquet Roldán.

Al año siguiente, se capacitó en 5 jornadas a un número similar de agentes de la Zona I y V y se logró la acreditación del Hospital de Área San Patricio del Chañar, de Senillosa (Dr. Adolfo del Valle) y el Hospital Plottier y la acreditación de 8 centros de salud. Además, se lograron acreditar 2 centros de salud de la Zona Metropolitana que no habían alcanzado la acreditación el año anterior.

También se acreditaron como lugares amigos de la madre y el niño/a, por disponer de un espacio para las madres lactantes, a instituciones como Copade, Ministerio de Salud, Legislatura, Municipalidad de Neuquén, ISSN, Defensoría del Pueblo y a instituciones de Cutral Co, Cooperativa Copelco, Jardín Gajito de Ternura, EPET Nº 1, IFD Instituto Docente, IFD Instituto Docente y Refinería YPF.

Durante la pandemia de covid-19 es incluso más importante encontrar soluciones innovadoras para garantizar el acceso ininterrumpido a esos servicios esenciales y que las familias puedan recibir el asesoramiento necesario sobre la lactancia materna.

* Directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, licenciada en Enfermería, magister en Salud Materno Infantil y en Salud Sexual y Reproductiva