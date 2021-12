Lamolina pidió disculpas por el penal que definió el partido entre Quilmes y Ferro

Nicolás Lamolina reconoció que en su casa vio la repetición del partido y que se equivocó al sancionar el penal en favor de Quilmes, Gentileza.

Nicolás Lamolina se convirtió en foco de críticas luego del polémico penal que le terminó dando la clasificación a Quilmes frente a Ferro en la segunda semifinal del reducido por el ascenso a Primera y hoy, después del bochornoso final. reconoció su error luego de haber revisado la jugada por televisión.

En primera instancia, el cuestionado árbitro explicó que fue una jugada muy rápida y que tomó la decisión “en milésimas de segundos”. Pero, más adelante declaró que “en mi casa vi el partido completo y vi la repetición de la jugada en cuestión”.

Agregó que “veo que el golpe termina siendo de Anselmo con la pierna en el arquero Miño. Lo que sucede es que el jugador en busca del balón termina pateando a su rival. En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal”.

El árbitro, quien recibió toda clase de insultos por parte de los jugadores de Ferro al término del partido, comentó que “viéndolo mástránquilo, me doy cuenta que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero”.

La polémica jugada que terminó con el inexistente penal en favor de Quilmes, que definió la semifinal del reducido con Ferro. Gentileza.

“Sentí una decepción tremenda. Sobre todo porque mi búsqueda es la de la justicia deportiva. A la gente del fútbol, a la gente de bien, a la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente con esta decisión se sentirá muy a disgusto conmigo, pedirle las disculpas del caso. Me encuentro con una profunda tristeza. El disgusto y el hecho de no poder dormir por un par de días no me lo va a quitar nadie”, completó.