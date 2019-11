Larreta le da una mano a Genusso con la tasa al turista de Bariloche

Desde que se creó la tasa, no se conocieron objeciones generalizadas de turistas al pago. Foto: archivo.-

El impulso por parte de Horacio Rodríguez Larreta de un gravamen llamado “derecho de uso urbano” en la ciudad de Buenos Aires, con cargo a todos los turistas extranjeros que duerman en algún alojamiento de la jurisdicción, se transformará esta semana en la mejor defensa de la tasa al turista que se cobra desde hace dos años en Bariloche.

En octubre, el gobierno del intendente Gustavo Gennuso fue notificado de la decisión de la Corte Suprema de declarar admisible la acción judicial del presidente Mauricio Macri contra el tributo. En el Centro Cívico se entusiasman con la posibilidad de que, con el cambio de gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional desista de la demanda.

Rodríguez Larreta les quiere cobrar entre 0,50 y 1,5 dólares, de acuerdo con la calidad del alojamiento, a cada uno de los turistas que no sean argentinos y que duerman en un hotel, apart, departamento y hasta cruceros que amarren en el puerto de Buenos Aires. La idea es financiar un ente público no estatal que haga promoción internacional de la ciudad.

Impacto 50 millones de pesos proyecta recaudar el año que viene la municipalidad de Bariloche en concepto de tasa al turista.

En Bariloche, la ordenanza establece que todos los que se alojen en la ciudad tienen que pagar y las empresas y particulares que dan alquiler deben ser agentes de retención. Aquí la idea es conformar un fondo para financiar infraestructura turística; la promoción la ciudad la realiza a través del Emprotur, un ente mixto con participación empresaria.

Hay otra diferencia con la norma que impulsa la ciudad de Buenos Aires: en Bariloche hay un tope de tres noches; el resto de la estadía no genera obligaciones.

La escala es la siguiente:

• 10 pesos pagan albergues, hostels, bed & breakfast, hospedajes y residenciales.

• 20 pagan que se alojan en hoteles de una estrella, los grupos de jubilados, los campings y refugios.

•35, los hoteles de dos estrellas.

• 50 pesos los hoteles de tres estrellas.

• 80 pesos los de cuatro estrellas

• 100, los hoteles de cinco estrellas.

• 50 pesos, el alojamiento estudiantil.

La agencia que quieren crear en la Capital Federal tiene como objetivo será “incrementar la promoción turística internacional”, según el proyecto que impulsa.

Bariloche ganó con esta tasa en obras -paseos, miradores, parquizaciones - y aunque en un principio hubo reticencia del sector hotelero, las voces se fueron desvaneciendo cuando aparecieron los resultados. De hecho, Gennuso sabe que buena parte de su reelección se la debe a este gravamen.