Las elecciones concitan el interés de los trabajadores argentinos

A dos días de las PASO una encuesta reveló que más del 60% de los trabajadores argentinos está interesado en las próximas elecciones y casi el 75% aseguró que votaría igual si las elecciones no fueran obligatorias.

La información surge de un relevamiento realizado por Adecco Argentina.

El interés por las elecciones

Frente a la consulta realizada casi el 62% de los trabajadores argentinos se mostró sumamente interesado por las próximas elecciones, mientras que un 28% manifestó que le interesa poco y un 7% dijo que prácticamente nada.

En la misma línea un 75% aseguró que votaría por más que el voto no sea obligatorio. En tanto que un 20% aseguró que no lo haría.

Más del 64% de los encuestados destacó que manifiesta sus inclinaciones políticas en el trabajo y que no teme expresarlas, mientras que un 30% sostuvo lo contrario.

Pese al interés que despiertan, solo un 5% manifestó que en su lugar de trabajo se realizan simulacros de elecciones entre los empleados para ver quién las ganaría.

Casi la mitad (49%) está al tanto sobre cuáles son sus derechos si le toca ser autoridad de mesa, en tanto que un 45% no conoce ninguno.

Más del 64% de los encuestados destacó que manifiesta sus inclinaciones políticas en el trabajo y que no teme expresarlas, mientras que un 30% sostuvo lo contrario.

Política y propuestas

En porcentajes similares se dividen aquellos que conocen las propuestas en materia laboral de los candidatos (48,6%) y aquellos que no (casi 44%).

Prácticamente un 32% de los trabajadores sostienen que la política no es un trabajo, mientras la mayoría, más del 62%, lo considera como tal.

Casi un 30% remarcó que no se habla de política en la jornada laboral, mientras que en los lugares donde sí se habla, el momento favorito es la hora del almuerzo (14,1%). En un mismo sentido, un 10,5% indicó que no hay horario especial, sino que se habla durante todo el día.

Además de política, otros temas sobre los que más se hablan en el trabajo son: fútbol, series y películas, hijos y vacaciones, entre los más destacados.

Metodología del relevamiento

Personas Encuestadas: 3.783

Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino

Período de relevamiento: Julio 2019

Acerca del Grupo Adecco

Adecco Group es el proveedor de soluciones de recursos humanos líder del mundo. Proporciona empleo fijo y flexible a más de 700.000 personas. Con más de 33.000 empleados en 60 países, transforma el mundo laboral con cada empleo. Nuestros colegas brindan a más de 100.000 organizaciones el talento, los servicios de RR. HH. y la tecnología de punta que necesitan para mejorar en una economía mundial siempre cambiante.