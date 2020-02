¿La percepción de abandono en la que se encuentra Las Grutas se revertiría si el lugar se municipalizara y pudiera administrar sus propios recursos?

Hay vecinos que abogan por la división del territorio que están convencidos de que esto sería así. Y sostienen que lo que impide el desarrollo es la dependencia de la administración central, que tiene mucho territorio para atender. Sin embargo, esta idea dejó de ser sólo de los municipalizadores. Hoy, la teoría de un territorio ingobernable, en el que todos pierden porque una administración única no puede satisfacer tanta demanda, está calando hondo incluso en aquellos que consideraban inaudita la separación. Por eso, más allá del factor emotivo, muchos de los residentes de San Antonio sostienen lo mismo. ¿Será tiempo de escucharlos y reflotar el proyecto de municipalización?

“Hace ya muchos años que nosotros no crecemos. Y lo digo como municipalizador y como residente de Las Grutas, pero es algo que comparto con muchos amigos que viven en San Antonio. Que nosotros nos independicemos y podamos proyectar y manejar nuestros propios recursos también beneficiaría al resto del éjido. Porque obligaría a las autoridades, por caso, a trabajar en serio en el desarrollo turístico de San Antonio y del Puerto San Antonio Este. Y los haría preocuparse también por la consolidación de otros recursos. Por eso es algo que realmente hace falta plantear. Muchos vecinos están teniendo ahora la misma inquietud, más allá de la planta urbana en la que vivan”.

Con esas palabras, Enrique “Quique” Alderete, un prestador turístico del balneario que integra el grupo que aboga por la división territorial, definió los fundamentos de un pedido que comparte con varios de los frentistas del sector. Aunque, ahora, siente que el reclamo también ganó adeptos en San Antonio.

La misma visión posee Marilina Cardelli, comerciante grutense y miembro del movimiento municipalizador. “Es inaudito que, a esta altura, nuestro balneario no pueda convertirse en una municipalidad que administre sus propios recursos. La nueva gestión municipal (en alusión al gobierno de Adrián Casadei -JSRN- que asumió el 10 de diciembre) en poco tiempo hizo bastante. Pero es la obligación que adquirieron al asumir. Eso no implica que descartemos la idea de manejar nuestros fondos, para poder proyectar y crecer. Y eso se hará cuando seamos una municipalidad independiente de la de San Antonio. Incluso ahora muchos sanantonienses ven que crecerían como ciudad separándose. No es una idea que sólo sostenemos los grutenses y los que somos municipalizadores”, manifestó.

En la vereda opuesta a estas ideas se posicionó Joaquín Landívar, el secretario de Hacienda municipal. Este contador ocupa el cargo en la nueva administración del JSRN, pero también desempeñó ese rol durante el último tramo de la gestión del ex intendente Luis Ojeda (Frente de Todos), pese a que ambos gobiernos son de signos políticos opuestos.

“El problema es de déficit de gestión, no de recursos. Dividiendo se podría hacer menos. Hay que administrar de manera inteligente”, sostuvo Landívar. “Es cuestión de gestionar, por eso han mejorado las cosas durante este último mes (en el que asumió Casadei). Lo que sí podríamos pensar es en otorgarle a Las Grutas mayor autarquía financiera. Pero dividir, a mi entender, no resolvería nada. Los territorios se complementan. No tendría sentido tener otra administración que debería generar una nueva estructura para prestar servicios. No sería conveniente”, consideró el funcionario.

¿Qué opinan los legisladores del Circuito Atlántico?

Los tres legisladores del Circuito Atlántico tienen opiniones disímiles sobre el impacto económico que tendría la municipalización de Las Grutas. Esto opinaron:

Marilin Gemignani (JSRN)

La legisladora es la única representante de Las Grutas, y asumió en lugar de Adrián Casadei (JSRN) cuando éste renunció a su banca para convertirse en intendente de San Antonio. Es municipalizadora y fue autora del proyecto de ley que se presentó para abogar por la separación del territorio. ”Sigo creyendo que la escisión es el futuro de Las Grutas y su despegue como ciudad. Económicamente, el balneario tiene los ingresos para ser municipio, y también es importante lo que le aporta a la Provincia en materia de rentas”. En relación a la posible presentación de una nueva iniciativa dijo que “en este momento hay que normalizar la ciudad, ocuparse del estado en el que se encuentra, y trabajar en acuerdos políticos. Volver a presentar el proyecto para fracasar sería muy triste”.

Roxana Fernández (JSRN)

representa a Sierra Grande dentro del circuito, y sobre los posibles beneficios económicos de la escisión de Las Grutas dijo no tener opinión formada. “Habría que ver los números reales que se manejan en el balneario para evaluarlo” alegó. Sobre la apertura de un nuevo debate se mostró receptiva. “Como legisladora no puedo estar cerrada a ningún tipo de discusión. Si es que hay que dialogar nuevamente sobre el tema, deberemos hacerlo”.

Luis Noale (Frente de Todos)

El diputado provincial consideró que la municipalización de Las Grutas sería “inviable económicamente”.

Y agregó que lo consideraba así por “la experiencia que me dio la gestión municipal (fue secretario de Gobierno durante la gestión del ex intendente Luis Ojeda, y también funcionario de su antecesor, Javier Iud)”.

“Lo que sí considero conveniente -dijo- es dotar de una herramienta financiera al delegado de Las Grutas, darle autarquía”

Y aunque negó ser “partidario de la municipalización” destacó que no está “cerrado a debatir (sobre el tema)”.

En marzo iniciarían reuniones para retomar el reclamo

“Estamos esperando marzo. Y entonces veremos qué legislador puede levantar el guante, para que se vuelva a escuchar sobre nuestro proyecto de municipalización”, manifestó Enrique “Quique” Alderete, uno de los referentes del movimiento municipalizador al referirse a los próximos pasos que darían como grupo para poner el tema en la agenda política.

“Cuando termine la temporada de verano volveremos a reunirnos y seguramente decidiremos los pasos a seguir en el marco de una asamblea”, dijo , por su parte, Marilina Cardelli, otra de las municipalizadoras.

Cabe recordar que hace cinco años la Legislatura, en una polémica votación, aprobó el proyecto de municipalización de esta villa turística. Pero antes de que se realizara el llamado a referéndum para que los electores empadronados en esta planta urbana votaran por separar o no el ejido del resto de San Antonio, el tema se elevó a la Justicia. Y dos años después, en marzo de 2017, el Superior Tribunal (STJ) determinó que el procedimiento fue irregular, ya que no se contó con los dos tercios necesarios para crear un nuevo municipio. Debido a esto, la ley quedó nula.