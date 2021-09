Las primeras pistas sobre lo que ocurrió en el derrumbe de la ladera de La Angostura

Una ladera ubicada en el kilómetro 2.119 de la Ruta 40, en el ejido de Villa La Angostura se derrumbó cuesta abajo y dejó suelo y árboles bloqueando el camino. Afortunadamente, nadie pasaba por el lugar y no hubo ni víctimas, ni heridos. Ese mismo día, se despejó una mano de la ruta y se habilitó el tránsito ya que desde Vialidad Nacional se consideró que no es riesgoso. La Municipalidad de La Angostura encargó un informe al Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas (Ipatec) para saber que sucedió, cuál es la situación actual y cuáles son los pasos a seguir. El informe completo aún no está terminado, pero ya hay algunas pistas.

Gustavo Villarosa, geólogo y director de un grupo de profesionales del Ipatec que trabajó en el lugar, señaló en diálogo con RÍO NEGRO, que lo que hace el informe que están terminando de elaborar "es tratar de entender cuál es la situación, cuáles son los factores que predisponen que esta cosa haya ocurrido y en que situación quedó ahora".

Y sobre el último punto, indicó que fue el pedido más importante: "evaluar si la situación seguía estando de alguna manera peligrosa o si pudiera seguir habiendo deslizamientos o no". Al respecto, subrayó que "a lo que se llegó es que hay algún nivel en la parte superior que todavía está un poco inestable y que de alguna manera convendría atender".

Sobre lo pasos a seguir con una ladera aún inestable y riesgosa, el geólogo investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional del Comahue, perfirió no dar más detalles ya que aún se están terminando de evaluar. "Estamos tratando de analizar cuales son las recomendaciones que vamos a dar", confió.

Respecto de qué fue lo que ocurrió, Villarosa confirmó que se trató de una remoción en masa, algo que muy preliminarmente ya se había establecido. "Básicamente lo que ocurrió es que en una ladera con pendientes muy importantes, hubo una desestabilización en la parte superior y se produjo lo que en geología se conoce como una remoción en masa, se mueve una parte de la ladera por gravedad, se desliza para abajo y se lleva los sedimentos, el suelo, los árboles que tiene arriba y todo eso se terminó depositando sobre la ruta", resumió el geólogo.

¿Cuáles fueron los factores que ocasionaron la remoción en masa? Es algo que no se puede determinar de forma muy precisa, ya que hay varias causas a tener en cuenta. Aunque, según apuntó el profesional, básicamente son las características mismas del lugar y la acción del hombre.

"La mayoría son factores naturales, los ángulos de las pendientes, los ángulos muy elevados son el primer factor. Y estas pendientes tienen estos ángulos porque estamos en una zona que estuvo cubierta por glaciares y cuando las lenguas de hielo se retiran de estos grandes valles como el del lago Nahuel Huapi, el lago Correntonso te dejan una topografía con unas pendientes muy importantes", explicó en primer lugar.

Y agregó que otro factor importante es la característica del suelo que es producto de "una sucesión de erupciones volcánicas a lo largo 15 o 18.000 años desde que se fue el hielo". Y detalló: "lo que tenés son muchas erupciones como la del 2011 que te van cubriendo las partes más o menos planas con cenizas y sobre esos depósitos de cenizas volcánicas se forman suelos y entonces tenes ese relleno atípico que ves en Villa La Angostura cuando metes pala en cualquier lado que es ese material volcánico suelto con esa especie de tierra negra. Ese paquete de materiales no son particularmente estables entonces tienden a removerse en forma gravitacional".

Además señaló que la presencia de aguas subterráneas en el lugar provoca un aumento de peso a los sedimientos y un descenso de la fricción interna, lo que a los ojos de los expertos también "facilita que las cosas se muevan".

Pero también, los profesionales que recorrieron el lugar pusieron en la lista de factores desencadenantes la intervención humana.

Villarosa confió que "cualquier intervención sobre la pendiente, cuando le cambiaste la pendiente natural, se la hiciste un poco más alta o le produjiste un corte en determinado lugar, o rellenaste, o empezás a introducir agua en el sistema", puede generar una desestabilización.

"Hay un montón de factores que tienen que ver con causas antrópicas que es lo que hacemos todos cuando urbanizamos un lugar. Cuando se construyen casas, se desmonta, se rellena, se impermeabiliza parte del drenaje natural con el asfalto, hay un techo que junta agua de lluvia y la tira toda para un lado, hay pozos cloacales que van al suelo en general", ejemplicó el geólogo sobre cómo influye la urbanización de espacios naturales.

"Es interesante aprovechar estas cosas para entender que siempre que haya una urbanización, que siempre que haya una ocupación de un terreno natural por parte del hombre, vamos a generar una serie de modificaciones que si no las tenemos bien planificadas y no entendemos cuáles son los factores que terminan condicionando algunos peligros, después vienen los problemas", reflexionó el integrante del equipo científico-técnico que trabaja en el lugar.

Justo en el lugar del deslizamiento, en la cima de la ladera hay una casa, que fue señalada desde un primer momento. Según confiaron desde la Municipalidad la obra se habría hecho con los estudios necesarios, y los propietarios están colaborando en el proceso luego del derrumbe.

A propósito de ello, Villarosa señaló que no sólo la urbanización cambió la naturaleza de la ladera sino que recordó que la misma construcción de la ruta hizo que "esa pendiente sea una pendiente que ya no tenía el perfil natural".

Claro que la ruta ya está hace mucho tiempo allí. Sobre por qué sucedió la remoción en masa ahora y no en otro momento, el geológo arriesgó que es una combinación de todos los factores naturales y humanos, más las últimas fuertes lluvias. "Sin duda, estuvimos operando sobre esa pendiente para que no tuviera la estabilidad que tenía antes", resumió.