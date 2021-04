Le formularon cargos al motociclista que mató a una joven de Roca

La fiscalía imputó al motociclista que atropelló y mató a Nicole Yamila Fuentes, una joven de Roca que era madre de una nena de cuatro años.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió “el 23 de enero de 2021 entre las 5 y las 5:40 de la mañana, a 700 metros de la Ruta 22. El imputado conducía una moto “Keller Stratus” de 150 cc. Circulaba por la calle rural Primeros Pobladores de sur a norte, y lo hacía en forma imprudente, negligente y antireglamentaria, a una velocidad por encima de la permitida, según la pericia accidentológica que arrojó un resultado de 79,71 km/h aproximadamente. Manejaba sin luces reglamentarias y se sumó a las condiciones del accidente la poca visibilidad imperante en ese momento”, describió la fiscal adjunta.

“Todo ello no le permitió ver a Fuentes que se dirigía por la misma calle en sentido norte sur en bicicleta, y de esta manera colisionó con ella de manera frontal”, detalló el fiscal Luciano Garrido.

Como sustento probatorio la fiscalía mencionó entrevistas que realizaron en la sede fiscal a personas que observaron chispazos en la cinta asfáltica, también otros que vieron a una persona tendida en el piso, una moto y una bici.

Se agregó el acta de procedimiento del accidente de tránsito confeccionado por la Comisaria 48, el informe preliminar del Gabinete de Criminalística, el croquis ilustrativo y varias fotografías. Además la pericia accidentológica, los daños que presentan los vehículos y el estado en que se encontraban.

La calificación legal por la cual acusó la fiscalía y el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos es la de “homicidio culposo agravado”.

De esta manera, el juez resolvió además la medida cautelar de presentaciones semanales del imputado a la comisaría más cercana a su domicilio.

El abogado de la querella, Federico Allende señaló que en las próximas semanas iniciarán acciones civiles contra el imputado "por la responsabilidad que le corresponde y contra la empresa Zetone".

"Nicole no estaba registrada laboralmente, no tenía ART, al día de la fecha no hicieron las liquidaciones dinerarias correspondientes y tampoco tenía los elementos de seguridad para circular”, expresó el letrado.

En la audiencia participó la madre de la víctima Claudia Moretti, su pareja Mauricio Flores y el motociclista.

"La familia está atravesando una situación crítica, están preocupados por el cuidado, contención y crianza de la nena de cuatro años que perdió a su mamá", detalló Allende.

El representante de la querella aseguró también que "el hecho está probado a través de informes periciales accidentológicos y testigos".