Le preguntaron a Cahn por la situación de Roca y dijo que no veía razón para alterar datos

El programa conducido por Luis Novaresio analizó la situación general de Río Negro y de Roca en particular.

"No veo razón para que alguien altere los reportes", dijo el infectólogo Pedro Cahn durante una entrevista televisiva realizada anoche, en la que se analizó la situación de Río Negro y concretamente, la crisis en el hospital López Lima de Roca.

El médico, uno de los principales asesores del presidente Alberto Fernández para la toma de medidas relacionadas con la pandemia de covid-19, dijo que no conocía la realidad particular de la ciudad, pero agregó que desde su punto de vista no tenía sentido ocultar el número de camas disponibles de Terapia Intensiva, porque la red sanitaria está preparada para que las instituciones públicas y privadas colaboren entre sí ante una situación de saturación de un servicio.

La entrevista fue realizada en el programa "Animales Sueltos", que conduce Luis Novaresio, donde el periodista Javier Calvo abordó la situación de Roca a partir de la serie de notas publicadas por RIO NEGRO durante las últimas semanas, revelando la inconsistencia de las cifras oficiales informadas por el gobierno provincial sobre la ciudad.

En tanto, la semana pasada los jefes de Terapia del hospital y del Sanatorio Juan XXIII reclamaron al Ministerio de Salud que diga "la verdad" sobre el presente sanitario de Roca. Tres días después de eso se abrió un sumario contra uno de esos profesionales, algo que fue interpretado desde diferentes sectores de la comunidad como una represalia y un intento de disciplnamiento a cualquier otro actor del sistema que cuestione los datos oficiales.