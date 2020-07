Coronavirus en Roca: médicos rompieron el silencio y apuntaron a las autoridades de Salud

No fue un simple intercambio de opiniones entre jefes de servicio y autoridades políticas. Lo ocurrido la semana pasada en Roca, con el reclamo de los responsables de las terapias intensivas del hospital y del sanatorio Juan XXIII para que los gobernantes digan “la verdad” a la comunidad, marcó un punto de inflexión dentro del sistema de salud.

Y lo que pasó después de conocerse esos testimonios dejó en evidencia la fragilidad de los vínculos entre los referentes del Ministerio de Salud de la provincia y buena parte de la comunidad médica roquense.

En primer lugar, por las reacciones del gobierno, con comunicados públicos, inicios de sumarios y también con “telefonazos” a los profesionales que plantearon abiertamente sus puntos de vista.

Esas comunicaciones trascendieron y fueron confirmadas por fuentes del sector privado.

Pero además de esos intercambios, la tensión en el escenario es palpable porque fueron varios más los profesionales que rompieron el silencio y salieron a cuestionar el manejo de la crisis por la pandemia de covid-19 en la ciudad.

A continuación, una recopilación de posteos que realizaron entre el jueves y el fin de semana colegas de los doctores Cristina Orlandi y Marcelo Cabana.

Inés Baumann: “¿Hasta cuándo las instituciones del gobierno provincial van a seguir negando la gravedad de la situación de la pandemia de COVID 19 en General Roca? Basta de decir “Estamos bien” pues así se niega la realidad que estamos viviendo. ¿Es que no han caminado por los pasillos de las instituciones saturadas de pacientes covid? ¿No se han fijado en el derrotero cotidiano de los profesionales? ¿Deben los colegas responsables de las áreas de cuidados intensivos expresar su real pesar por lo que está sucediendo? Tal parece que es la única manera de dar transparencia a la difícil situación. Cada ciudadano debe saber lo crítico del momento al que se ha llegado y que se debe afrontar. Negarlo es una falta de respeto por quienes están sufriendo la patología y por los profesionales que con toda la vocación enfrentan el gran desafío de la pandemia con todo lo que ello implica, no solo desde lo laboral sino también desde lo emocional. Solo es necesario quitarse el velo para poder ver…”

Todavía tendríamos que impedir las actividades sociales. Esta situación no está para nada controlada» Cristina Orlandi, Jefa UTI del hospital de Roca.

Patricia Jara: “Apoyo solidariamente a lo expuesto por Dres Cabana y Orlandi, a quienes considero como colegas de mucho prestigio y no van a hablar por hablar! No hay tiempo para eso!! Hasta aquí se llegó! Se contuvo por meses y se sabía que no teníamos cintura para el colpaso, y los recursos tenían fecha de vencimiento así como el personal!! Algunos fuera de línea por razones médicas y algunos ya en Terapia por Covid!! Tristísimo! También debo decir que los ciudadanos no entendieron lo que se les cansó de decir… no reuniones, no mate, el barbijo bien colocado -porque con la nariz afuera es igual a nada- distanciamiento, etcétera. ¡Se comprueba en todos los infectados que hubo incumplimiento de las normas! ¡Claramente negligencia! ¡Bendiciones para todo el personal ya agotado que día a día sigue enfrentando a este virus con riesgo de contraerlo y aún así no pierden su coraje y valentía!”

Los jefes de servicio dijeron que cuando se dan los números de la provincia, “no reflejan la realidad del Alto Valle”.

Enrique Raimondo: “Comparto totalmente las opiniones de Cabana y Orlandi. Describen muy bien cuál es la realidad. Un sistema sobreexigido, al límite, con su personal cansado y agotado y con bajas entre sus filas por contagios. Esta es la realidad que nosotros vemos y que incluso puede agravarse. La misma realidad que algunos funcionarios insisten en minimizar. Es la sociedad toda quien debería empezar a anoticiarse”.

Esta imagen comenzó a compartirse en las últimas horas en las redes sociales. (gentileza)

Daniel Clua: “Total apoyo a lo expresado por nuestros colegas jefes de terapia Intensiva. La única realidad es la que NO quieren informar desde las autoridades, que debería ser honestas con la gente y más que ello lograr ahora más que nunca el control y sugerir la No apertura de todo en la Ciudad porque lo vamos a lamentar. Quienes a diario trabajamos con enfermos Covid y no Covid sabemos la realidad que no se quiere informar. Nada está bajo control. Fuerza y ánimo a todos los trabajadores de la salud que nos indignados todos los días a las 20 hs”.

Tal vez la población necesite saber la pura verdad de lo que está sucediendo para que cambie su conducta» Marcelo Cabana, Jefe de UTI del Juan XXIII

Astrid Schubert: “Esta es nuestra realidad…tal cual lo cuentan mis colegas! Los que trabajamos en internación sabemos que estamos frente a una situación crítica…Y que estamos lejos de estar “bajo control”…”