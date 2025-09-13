Feria del Libro de Neuquén: un espacio para la familia, los libros, la música y la gastronomía

Con el viento en la voz, la ciudad cuenta. Bajo ese lema, la XII Feria Internacional del Libro “Marcelo Martín Berbel” inauguró ayer en el predio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Parque Central, Mitre y Santa Cruz), desplegando un repertorio que excede el libro como objeto y lo convierte en experiencia colectiva. Hasta el 21 de este mes, la literatura se entrelaza con la música, la memoria, la educación y la gastronomía, en un espacio pensado para toda la familia.



“La feria es una propuesta recreativa integral, donde sí, la estrella es la literatura, pero también se complementa con espectáculos, gastronomía y espacios para toda la familia”, señala Laura Troncoso, de la Unidad de Comunicación de la Municipalidad de Neuquén. Y ese espíritu se respira en el predio: hay patio gastronómico, espectáculos infantiles, bandas en vivo, exposiciones históricas y espacios de juego y descanso. La ciudad invitada -Chos Malal- aporta además su memoria fundacional como primera capital del Territorio Nacional del Neuquén.



Más de 120 escritores independientes de Neuquén y la provincia compartirán sus obras en los auditorios Irma Cuña y María Elena Walsh. “Para nosotros es importante, como política pública, dar relevancia a los autores locales. Este año recibimos más de 120 propuestas, lo que muestra que la comunidad espera la feria”, agrega Troncoso.



Desde ayer, se suceden presentaciones que dialogan con el territorio y sus silencios, con la memoria y sus fisuras, con la palabra como refugio y como trinchera.



Hoy, por ejemplo, a las 20, en el Auditorio Irma Cuña, Ely Navarro presenta su libro de cuentos y poesía, “Un poco más de mí”.

Mañana, a las 16:00, en el Auditorio Marcelo Berbel, se presenta “Zainuco, los precursores de la Patagonia Trágica”, editado por la Municipalidad de Neuquén. El libro reconstruye la masacre de presos de 1916 y el asesinato del periodista Abel Chaneton, y se inscribe en una política pública de memoria que interpela el presente y amplía el canon desde lo local. Abel Chaneton fue asesinado en el Bar La Alegría –Avenida Olascoaga esquina Mitre- el 18 de enero de 1917. El autor del libro es su nieto Juan Carlos.

El jueves 18 es el día de la d e la ciudad invitada, Chos Malal, y desde las 9:30, en el Auditorio Irma Cuña primero y en el Marcelo Berbel después, habrá charlas abiertas con escritores, poetas y músicos de la localidad.



En la variedad de propuestas, por ejemplo, ese mismo día, a las 17:00 en el Auditorio Irma Cuña, se realizará la charla “El desafío de la hoja en blanco. La imagen como disparadora del texto creativo”, a cargo del escritor y dramaturgo Alejandro Flynn.

Y a las 19, en el Auditorio Marcelo Berbel, el periodista y poeta Gerardo Burton presenta “Beatlemanía”, de Ediciones con doblezeta.



La Feria también recibe a figuras destacadas del panorama nacional, cuyas voces dialogan con las inquietudes contemporáneas. Mar Petryk, Luciano Lutereau, Florencia Canale, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y Felipe Pigna, ofrecerán charlas y presentaciones que interpelan desde la ficción, la historia y el pensamiento crítico.

“La idea es convocar no solo al público lector, sino también a quienes quizás se acercan por un recital, por un paseo, y terminan conectándose con el mundo del libro”, dice Troncoso.

Esa apertura se refleja en las propuestas para todos los niveles escolares: narraciones orales, espectáculos teatrales, talleres de escritura y actividades interactivas que cruzan literatura, historia, ecología y arte. Las XI Jornadas de Reflexión sobre la Educación convocan a docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura a pensar estrategias para promover el acceso al libro y la formación crítica.



La entrada es libre y gratuita. La feria estará abierta hasta el 21 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 22, y los fines de semana de 14 a 22.



Diez días de propuestas variadas. “Para poder llegar a un público que no sea solamente el público de nicho, que es adepto a la lectura y que, por supuesto, celebra la feria y la espera todos los años. La feria es una propuesta para toda la familia y para toda la ciudadanía. Es una manera de incentivar y de abrir las puertas a ese mundo de la literatura”, dice Troncoso. Desde ayer, las puertas están abiertas.