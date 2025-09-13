Libros: los recomendados de esta semana de la librería Lectón

Alfileres

Greta Olivo

Livia es una adolescente, tiene una familia alegre, una mejor amiga, dos ojos bonitos y todos los deseos propios de su edad. Pero un día descubre que su vida cambiará de forma vertiginosa, y pronto quedará sumida en la oscuridad más profunda. El diagnóstico le llega en un momento de la vida en el que lo único que desea es ser como sus compañeras: salir de fiesta, conocer a algún chico, ganar las competiciones de atletismo y, sobre todo, que la vean.

Con la intención de prepararla para lo que se avecina, su padre la pone en contacto con Emilio, el tutor del centro que la acoge. Será él quien le enseñe a vivir sin mirar; quien le haga comprender que cada hora es preciosa; quien la ayude a moverse en medio de esa oscuridad y, lo más importante, quien le enseñe a enfrentarse a sus miedos.

Inspirada en una historia real, Alfileres es una novela conmovedora. Un relato sobre la soledad de la adolescencia y los traumas personales. Pero, por encima de todo, es el testimonio de una joven que consigue resurgir de sus propias cenizas.

Las luminarias

Eleanor Catton

Escrita en un registro propio de la novela histórica, y editada por Siruela, el libro reproduce evocadoramente el mundo de mediados del siglo XIX y de la fiebre del oro, del auge de la navegación y las finanzas, aunque al mismo tiempo funciona como un relato de fantasmas y una emocionante novela de misterio.

Un tempestuoso día de enero una prostituta es arrestada. Ese hecho podría pasar desapercibido en mitad de la fiebre del oro que recorre la costa de Nueva Zelanda en el año 1866, si no fuera por los otros tres acontecimientos misteriosos que se producen el mismo día: se descubre una enorme fortuna en la casa de un borracho indigente, un hombre rico desaparece y un capitán de navío de mala reputación suspende todos sus tratos y leva anclas, como si pretendiera darse a la fuga. Los tres hombres están conectados con Anna Wetherell, la prostituta en cuestión.

Los doce hombres más poderosos de la ciudad se reúnen en la taberna local para debatir sobre esta secuencia de hechos aparentemente fortuitos, pero su asamblea es interrumpida por la llegada de un extraño: el joven Walter Moody, que también esconde su propio secreto; Moody pronto se verá involucrado en el misterio: una red de destinos y fortunas que resulta tan compleja y tan bien intrincada como el firmamento nocturno.

El amanecer de la verdad

David Baldacci

Más de treinta años después de la desaparición de su hermana Mercy, la agente especial del FBI Atlee Pine ha conseguido averiguar la identidad de su captor: Ito Vincenzo.

En una carrera contra el tiempo, Atlee y su asistente Carol Blum viajan a Trenton. Allí se encuentran con un viejo conocido, John Puller, que está buscando al nieto de Vincenzo por su implicación en una red de tráfico de droga en una base militar cercana. La investigación conjunta de Pine y Puller revela un vínculo entre la familia del secuestrador y un complot destinado a atacar el corazón de la democracia.

Desentrañando una espesa red de engaños, mentiras y encubrimientos, Atlee finalmente descubrirá lo que le pasó a Mercy y sacará a la luz una verdad impactante.

Cómo desaparecer completamente

Mariana Enriquez



Publicada originalmente en 2004 después de la crisis económica argentina, Anagrama acaba de reeditar este libro de Mariana Enríquez que parte de la descomposición social y el pesimismo generalizado de la época para dibujar lo frágil de las estructuras familiares y la facilidad de romperlas para siempre.



Esta es la crónica de Matías Kovac, un joven de dieciséis años abúlico y marginado que necesita salir de sí mismo. La forma de hacerlo parecen estar en los diarios que Cristian, su hermano, le lega cuando huye a Barcelona. Kurt Cobain, Nick Cave, Suede y Patti Smith forman, así, una especie de texto sagrado que Matías se empeña en descifrar.



El padre de Matías los abandonó motivado por los pastores evangelistas, su madre yace postrada en la cama noqueada por el efecto de los somníferos y su hermana, Carla, solo se deja ver con un pasamontañas que esconde su rostro, deformado en un intento de suicidio.



Barcelona se convierte en la única vía de escape, que se abre definitivamente cuando cae en sus manos un paquete enorme de cocaína: empieza, entonces, el delirio por el barrio suburbial, descuidado y fantasmal en el que vive. La guita lo lleva a Julián y este a los punkies, que hacen recitales, beben vino de tetrabrik y visten con medias de red corridas. La voluntad de fuga de Matías lo ata más a su drama familiar, pero en el transcurso de la novela se revelan, poco a poco, otras formas de habitar un mundo que parece que no deja de degradarse.

Infantil: Una pequeña… gran cosa

Tony Johnston

Lizzie y su mamá van de paseo al parque. Allí se encuentran a un viejecito muy amable y tímido, con Cecile, una perrita del tamaño de Lizzie. Pero a Lizzie le dan miedo los perros y tiene que aprender a superarlo poco a poco con la ayuda de su nuevo amigo y siempre bajo la mirada protectora de su mamá. Aprender a pasear un perro sin tener miedo.

La simplicidad, tanto en las ilustraciones esquemáticas como en la brevedad del texto, le da a este libro su encantadora claridad melódica. Poco a poco, Lizzie progresa para superar su miedo a los perros, incluso a la adorable perrita Cecile. La acaricia, camina con ella, luego sujeta la correa y finalmente la pasea ella sola. En cada ocasión el texto dice: «Una pequeña gran cosa». Así es como crecemos. Todos los días hacemos pequeñas cosas que son nuevas para nosotros, y que no queremos hacer. Que debemos ser seducidos por un anciano amable y por su simpático perrito; pero cada vez que hacemos estas pequeñas cosas, son grandes para nosotros, porque el proceso en sí es enorme y nunca termina.