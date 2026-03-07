Los seis libros recomendados por Lecton: thriller, memoria familiar, clásicos recuperados y nuevas voces latinoamericanas

El novio

Freida McFadden

La autora de “La asistenta”, el thriller llevado al cine con Sidney Sweeney en el papel protagónico, vuelve a las librerías, esta vez con una oscura historia sobre la obsesión y las cosas que pueden hacerse en nombre del amor: «El novio».



Ella busca al hombre perfecto. Él busca a la víctima perfecta. Sydney Shaw, como todas las mujeres solteras de Nueva York, tiene una suerte nefasta con las citas. Lo ha visto todo: hombres que mienten en su perfil online, hombres que le endosan la cuenta de la cena y, lo peor de todo, hombres que no pueden dejar de hablar de su madre. Pero, por fin, la fortuna se ha puesto de su parte. Acaba de conocer a un chico que parece ideal: es encantador y trabaja como médico en un hospital.



Entonces, el brutal asesinato de una joven -la última en una serie de muertes similares por toda la ciudad- comienza a desesperar a la policía. ¿El principal sospechoso? Un hombre misterioso que había tenido una cita con sus víctimas antes de matarlas.



La novela avanza como un rompecabezas: cada pieza revela una capa más oscura del vínculo. McFadden se detiene en las pequeñas señales que anticipan la violencia y la pérdida de autonomía.

Hacerse hombrecito

Ivan Chausovsky

En ese territorio incierto entre lo vivido y lo imaginado, el psicólogo, escritor y músico Iván Chausovsky explora la relación entre un padre problemático -violento, manipulador, a veces patético- y un hijo que intenta crecer sin reproducir el daño recibido.

¿Cómo hacer de alguien así un padre? ¿Cómo hacer de uno un hombre? La ficción se vuelve así el único espacio posible para reescribir un vínculo roto, que es al mismo tiempo la historia de toda una generación. Hacerse hombrecito es un libro sobre el amor, la paternidad y la masculinidad. Entre la anécdota y la teoría, entre el psicoanálisis y el humor, entre la ironía y la angustia.

La Biblia de neón

John Kennedy Toole

Escrita cuando el malogrado John Kennedy Toole, autor de «La conjura de los necios» (publicada póstumamente en 1980, después de que el autor se suicidara porque todos rechazaban sus escritos, y obra ganadora del Premio Pulitzer de ficción en 1981) tenía apenas dieciséis años, esta es una novela de formación atravesada por la fragilidad. Ambientada en un pequeño pueblo del sur estadounidense, sigue la vida de David, un adolescente que observa cómo su mundo familiar y social se desmorona bajo el peso del fanatismo religioso, la pobreza y la violencia soterrada de una comunidad cerrada. La mirada del narrador —inocente, y lúcida a la vez— convierte lo cotidiano en una experiencia opresiva.



Aunque Toole renegó de esta primera novela y nunca quiso publicarla, «La Biblia de neón» anticipa su sensibilidad narrativa: la ironía amarga, la compasión por los marginados, la crítica feroz a la estrechez moral. Leída hoy, conmueve por su tono íntimo y por la madurez sorprendente de un autor adolescente que ya intuía la oscuridad del mundo adulto.

La gata lo vio todo

Dolores Hitchens

A sus 70 años no hay muchas cosas que perturben a Rachel Murdock. De ahí que cuando su sobrina Lily le pide que pase unos días con ella, Rachel no se lo piensa dos veces y se pone en camino, acompañada de su gata Samantha.



La sobrina las recibe con vaguedades que, poco a poco, dejan entrever que está en serios apuros. Mientras Rachel intenta ayudar, alguien la droga y pierde el conocimiento. Al despertar, su sobrina está muerta y la gata ha sido la única que ha visto qué ha ocurrido. Rachel no tardará en comenzar a unir las piezas del misterio que se despliega frente a ella.

Limpia

Alia Trabucco Zeran

«La vida tiende a ser así: una gota, una gota, una gota, una gota, y luego nos preguntamos, perplejos, cómo es que estamos empapados». Estela deja a su madre en el sur para trabajar en la casa de una familia en Santiago de Chile y allí se queda los siguientes siete años, limpiando y criando a una niña acosada por la ansiedad, cuya muerte conocemos al comienzo de la novela.

Como en una tragedia griega, la tensión crece con cada página, con cada personaje o elemento: la perra callejera, las ratas, la confesión inconfesable del «señor», la aparición de Carlos, el veneno, la pistola, hasta un desenlace tan poderoso como inevitable. Una novela excepcional donde todo el espesor reflexivo es contrapesado por una trama vertiginosa y una concatenación de hechos que refrenda lo que la propia Estela sabe advertir: que «hay muchas maneras de hablar. La voz es solo la más sencilla».

El plan de Lila

El plan de Lila trabaja con una premisa sencilla: una niña siente que algo le falta y decide averiguar qué es. El texto y las ilustraciones de Gaby Thiery acompañan ese recorrido sin subrayados, mostrando cómo Lila atraviesa distintas emociones mientras intenta ponerle nombre a esa ausencia. El uso del QR, que aparece en la tapa del libro, suma una capa: permite ver lo que la protagonista imagina y abre la lectura hacia un registro más interactivo.

El libro propone una experiencia que combina observación, imaginación y reconocimiento emocional. La búsqueda de Lila se resuelve como un proceso de comprensión: aquello que falta no siempre es un objeto, y la respuesta aparece cuando la protagonista logra ordenar lo que siente. Es una lectura accesible, pensada para acompañar conversaciones sobre emociones y sobre la manera en que cada niño interpreta lo que le pasa.