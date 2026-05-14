Volver al Trabajo: la Justicia ordena mantener el pago de mayo 2026 y define el futuro del programa.-

¿Qué pasa con Volver al Trabajo en mayo 2026? El panorama para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo ha dado un vuelco inesperado debido a la intervención de la Justicia Federal. A pesar de que el Ministerio de Capital Humano había dado por finalizado el programa tras cumplirse las 24 cuotas establecidas por el Decreto 198/2024, una medida cautelar dictada en Campana frenó la baja masiva de los haberes.

El fallo ordena al Estado Nacional mantener la asistencia económica de $78.000 mensuales que otorga Volver al Trabajo, garantizando la continuidad de los ingresos para los más de 937.000 extitulares de Potenciar Trabajo hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la legalidad del cierre del esquema de reinserción laboral.

El rol de ANSES y el Ministerio de Capital Humano en el cronograma de mayo 2026

La ejecución de los pagos correspondientes a mayo 2026 quedó bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que debió acreditar los fondos por orden directa de la Justicia.

Esta situación genera un escenario de excepcionalidad técnica: el Ministerio de Capital Humano considera que el programa ya agotó su ciclo legal, pero el mandato judicial prevalece sobre los plazos del decreto original.

Es fundamental aclarar que el beneficio de $78.000 se deposita únicamente a quienes ya formaban parte del padrón activo antes de la fecha de caducidad prevista.

Actualmente, no existen canales de inscripción abiertos, ya que la disputa legal se centra exclusivamente en la protección de los derechos adquiridos por los beneficiarios actuales de Volver al Trabajo frente a la interrupción de la prestación económica.

Volver al Trabajo: estado de la apelación y la posible continuidad de los pagos en los próximos meses

El conflicto entre las organizaciones sociales y el Gobierno Nacional se encuentra ahora en una etapa clave en la Cámara Federal de San Martín.

Tras la apelación presentada por el Ministerio de Capital Humano, los magistrados analizan si el Estado tiene la facultad de cesar los pagos de Volver al Trabajo de forma inmediata o si debe extenderlos de manera indefinida hasta que el nuevo sistema de reinserción laboral esté plenamente operativo.

Hasta tanto la Cámara no dicte una sentencia firme, rigen los siguientes puntos:

Acreditación asegurada : mientras no haya resolución, los pagos mensuales de $78.000 continuarán depositándose a través de ANSES .

: mientras no haya resolución, los pagos mensuales de $78.000 continuarán depositándose a través de . Suspensión de bajas : quedan congeladas las desvinculaciones por cumplimiento de plazo (24 cuotas) que el Ministerio pretendía aplicar.

: quedan congeladas las desvinculaciones por cumplimiento de plazo (24 cuotas) que el Ministerio pretendía aplicar. Transición a capacitaciones: en paralelo, el Gobierno continúa impulsando su esquema de vouchers educativos privados, con el objetivo de que este reemplace definitivamente al programa Volver al Trabajo una vez superada la instancia judicial.

Requisitos para cobrar Volver al Trabajo durante la vigencia de la cautelar

Para que los beneficiarios sigan percibiendo la ayuda económica de $78.000 en mayo 2026 y los meses sucesivos, es imperativo mantener actualizados los datos en las plataformas oficiales. ANSES verifica que los titulares cumplan con los rangos etarios de entre 18 y 59 años y que no hayan incurrido en incompatibilidades laborales que ameriten la baja automática por fuera de la disputa legal.

La continuidad del cobro no requiere trámites adicionales, pero se recomienda a los usuarios consultar el estado de su prestación en la web oficial de Capital Humano o mediante la aplicación de ANSES, dado que el cumplimiento de las capacitaciones —cuando estas sigan vigentes— podría ser un factor de cruce de datos en el futuro inmediato si el fallo de fondo así lo determinara.