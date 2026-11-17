Los principales exponentes del peronismo se encuentran en momentos cruciales en la previa del año electoral (Foto: archivo)

El peronismo conmemorará este martes 17 de noviembre un nuevo aniversario del Día de la Militancia con un cronograma fragmentado de actividades, en una jornada que expone las distintas estrategias internas del principal espacio opositor a un año de las próximas elecciones nacionales.

La convocatoria central de La Cámpora tendrá lugar a partir de las 18:30 en la localidad pampeana de Telén, donde Máximo Kirchner encabezará la inauguración de una nueva unidad básica del Partido Justicialista que llevará los nombres de los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

La cumbre en San Fernando y las movilizaciones

Según informó el medio NA, durante el encuentro en territorio pampeano se hará entrega formal de la escritura y las llaves al consejo partidario local, además de realizarse un reconocimiento a antiguos militantes y espectáculos musicales para los asistentes.

En paralelo a la actividad en La Pampa, la agrupación liderada por el diputado nacional organizó una movilización por la tarde hacia la calle San José 1111, frente al domicilio donde Cristina Kirchner cumple su condena judicial, sumada a diversas jornadas solidarias en otros distritos del país.

Por su parte, la convocatoria más numerosa para recordar el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972 se desarrollará en el Teatro Otamendi de San Fernando, escenario elegido por el Frente Renovador y el Peronismo Federal para formalizar su alianza política.

Máximo Kirchner, diputado nacional, y presidente del PJ bonaerense. Foto archivo.

El encuentro contará con el intendente local Juan Andreotti como anfitrión y aunque Sergio Massa no asistirá debido a un viaje previamente agendado a San Pablo, su figura funcionará como eje central de una cumbre que busca ampliar la base de sustentación del espacio de cara a futuras definiciones electorales.

Se aguarda la participación de unos 600 dirigentes entre los que figuran los armadores del Peronismo Federal Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel, junto al diputado Miguel Pichetto y la legisladora cordobesa Natalia de la Sota.

La nómina de invitados también incluye a los ex gobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac, a referentes de la denominada Liga de Intendentes bonaerenses, como Federico Otermín, Federico Achával y Mariel Fernández, junto a enviados del kirchnerismo en el marco de su acuerdo táctico con el massismo.

La estrategia de Kicillof y las posturas de Patria Grande y el sindicalismo

El sector con mayor peso institucional dentro de la interna peronista, encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro, optó por no realizar actos partidarios durante esta jornada de conmemoración para priorizar la agenda de gestión oficial.

Axel Kicillof.

La decisión de la administración provincial consistió en trasladar su demostración de fuerza política directa hacia el próximo 20 de noviembre, fecha en la que celebrarán el Día de la Soberanía Nacional con un acto central previsto en las playas del distrito de Punta Indio.

En paralelo a estas definiciones de los principales mandatarios territoriales, otras corrientes del arco opositor también movilizaron a sus bases con consignas propias y puntos de concentración diferenciados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.