Se iluminó por primera vez el edificio del campus de la UNRN en Bariloche. Está próximo a inaugurarse. Foto: gentileza

Un encendido simbólico de todas las luces del edificio del campus de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche se transformó en la antesala de la inauguración de la sede que lleva años de espera tras el abandono de la obra por parte del gobierno nacional.

La Provincia financió las obras de los nexos y ya están terminados las conexiones de agua potable, cloacas y electricidad (tendido eléctrico interno y alumbrado público), según confirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, que anoche presenció el momento del encendido de luces junto al gobernador Alberto Weretilneck y el vicerrector de la UNRN Diego Aguiar.

Echarren dijo que la obra de los nexos de gas comienza en los próximos días, ya tienen la autorización de Camuzzi para avanzar. Aclaró que “el gas no es condición para inaugurar el edificio, que se inaugurará el 2 de diciembre”, confirmó a Diario RÍO NEGRO.

Se iluminó por primera vez el edificio del campus de la UNRN en Bariloche. Está próximo a inaugurarse. Foto: gentileza

Los nexos del campus fueron asumidos por el gobierno provincial el año pasado mediante un convenio firmado con la UNRN. Las obras demandan una inversión de 1.200 millones de pesos (761.000 dólares) y las licitaciones para concluir las tareas se realizaron entre octubre y enero pasado, aunque hubo algunas demoras respecto de los plazos estimados inicialmente, ya está en el tramo final.

El edificio ubicado en la zona este de la ciudad fue construido por el gobierno nacional durante la gestión anterior y en el comienzo de la administración de Javier Milei quedó detenida su conclusión, con un 98% de avance de obra, solo restando los nexos de los servicios básicos.

Luego de varias gestiones infructuosas de la universidad con el gobierno nacional, finalmente se avanzó en el acuerdo con la Provincia que asumió el financiamiento de los trabajos.

La UNRN en Bariloche tiene un edificio propio en la calle Anasagasti, bautizado como Malvinas Argentinas, donde hay aulas y laboratorios, pero existe una gran dispersión del alumnado en edificios alquilados o escuelas.

La sede Andina en Bariloche tiene alrededor de 3.000 alumnos distribuidos en toda su oferta académica de grado y posgrado y 800 profesores, no docentes e investigadores.