La agenda del Gobierno: a qué hora habla Adrián Ravier, cuándo se reúne la Mesa Política y qué hará Javier Milei

La histórica visita del papa León XIV a Latinoamérica llegó a su final. Tras doce días de recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, el Sumo Pontífice regresó a Roma. Por su parte, el Gobierno se alista para retomar la agenda nacional este mismo martes con prioridad puesta en los proyectos clave pendientes en el Congreso.

Proyectos pendientes, reuniones y otras actividades: la agenda del Gobierno

Con el Papa fuera de órbita, el Gobierno vuelve a ocupar el centro de la escena con actividades propias. Las primeras se darán esta misma mañana a las 11:00, cuando el vocero presidencial Adrián Ravier brinde su habitual conferencia de prensa en simultáneo con la reunión de la Mesa Política.

La cumbre liderada por Karina Milei tendrá lugar en la Casa Rosada. Allí, el órgano encargado de delinear la gestión y la agenda legislativa del oficialismo buscará ordenar su estrategia parlamentaria, con la reforma electoral como eje central.

A las 14:00, la secretaria general de la Presidencia recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural y, una hora más tarde, visitará la Feria de Emprendedores en el Palacio Duhau.

La actividad de mayor peso institucional se dará a las 17:00, momento en el que Javier Milei participará de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

El miércoles 18 de noviembre, la agenda comenzará a las 10:00, cuando el mandatario reciba el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la primera institución. Más tarde, al mediodía, Karina Milei recorrerá la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco.

El jueves 19, a las 17:00, se realizará la entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial al jefe de Estado en la sede de la AMIA. Luego, a las 20:00, asistirá a la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango.

El cronograma semanal continuará el viernes 20 de noviembre a las 11:00, cuando el presidente comparta junto a la secretaria general un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, en el marco de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Finalmente, a las 19:00, encabezará el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca.