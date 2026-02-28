¿No sabés qué leer? las novedades y los clásicos que propone Lecton esta semana

La última canción de amor

Lucinda Riley

La última canción de amor, publicada originalmente como The Last Love Song y recuperada póstumamente, es una novela que combina romance, misterio y una mirada crítica sobre el precio de la fama. Lucinda Riley escribió esta historia en su juventud, cuando aún firmaba como Lucinda Edmonds, y su hijo Harry Whittaker la revisó y actualizó para esta edición.

La protagonista, Sorcha O’Donovan, crece en un pequeño pueblo de la costa irlandesa soñando con una vida más grande que la que le ofrece su entorno. Su encuentro con Con Daly, un músico carismático que intenta abrirse camino, funciona como un punto de inflexión. Londres aparece como un territorio de posibilidades.

Cuando Con triunfa con la banda The Fishermen, la novela cambia de registro. El brillo del éxito se vuelve una superficie engañosa: aparecen tensiones internas, presiones externas y secretos que amenazan con desestabilizar todo lo que Sorcha y Con han construido.

El misterio central -la desaparición de Con Daly, más de una década antes de la reunión benéfica de The Fishermen en Wembley- introduce una segunda capa temporal. Veinte años después, la banda acepta volver a tocar, pero la ausencia del líder es un vacío que nadie logra explicar. Sin embargo, alguien sabe qué ocurrió, alguien puede evitar que la historia vuelva a repetirse.

La encomienda

Margarita García Robayo

La narradora de estas páginas vive a cinco mil kilómetros de su país natal, trabaja para una agencia de publicidad, quiere tramitar una beca para irse a escribir a Holanda y mantiene periódicas videoconferencias con su hermana. Esta le manda encomiendas, paquetes que incluyen comida, dibujos de sus sobrinos y de vez en cuando alguna sorpresa, como una vieja fotografía. A menudo la comida llega podrida.

Una serie de figuras y acontecimientos irán dejando entrever las fisuras que se abren en la cotidianeidad de la protagonista: la recepción de una enorme caja difícil de abrir, una gata que se pasea por el edificio en el que vive, los vecinos que se ausentan y los que llaman a su puerta, el hijo de una vecina, las idas y venidas de su novio, un vagabundo… Y es que, como ella misma dice: «Con qué rapidez se hace pedazos la cáscara de una rutina. Cualquier rutina, por sólida que sea, es arrasada por lo imprevisto.»

Con mano maestra y notable economía de medios, Margarita García Robayo conduce al lector por el laberinto de su protagonista y narradora en esta inquietante novela que habla de incertidumbre, recuerdos, miedos, soledad, relaciones familiares, perspectivas de maternidad y anhelos de futuro.



De vidas ajenas

Emmanuel Carrère

Fui testigo de dos de los acontecimientos que más temo en la vida: la muerte de un hijo para sus padres y la muerte de una mujer joven para sus hijos y su marido. Alguien me dijo entonces: eres escritor, ¿por qué no escribes nuestra historia? Empecé, pues, a contar la amistad entre un hombre y una mujer, los dos supervivientes de un cáncer, los dos cojos y los dos jueces. En este libro se habla de la vida y la muerte, de la enfermedad, de la pobreza extrema, de la justicia y, sobre todo, del amor. Todo lo que se dice en él es cierto.

De esta manera presentaba Carrère la edición francesa de este libro extraordinario. De vidas ajenas recibió el Premio Globe y otros galardones, y la prensa cultural francesa lo eligió la mejor obra narrativa del año.

El invierno de nuestras vidas

Daniel de Ocaña



Una escritora acaba de perder a su esposo tras una larga enfermedad. Un interrogante todavía la aguarda: ¿cuánto más oscuro puede ser el abismo cuando la nostalgia de un pasado oculto se empecina en salir a flote?



A partir de allí comienza un largo camino de incertidumbre, acompañado de una extraña disyuntiva: el qué hacer ante un mundo que se cae cuando todavía no ha nacido uno nuevo.



El invierno de nuestras vidas es más que el retrato de un dolor lacerante. Es una inmersión de los engranajes personales a través de la escritura, un testimonio sin reglas de la exploración de los límites de lo literario y, tal vez, lo más inquietante de todo: una prueba de cómo las personas, en su anhelo de seguridad, no ven la trampa en la que cotidianamente se refugian.



Daniel de Ocaña nació en 1982, en la ciudad de Rosario. Es Licenciado en Periodismo.

La mujer que no envejecía

Grégoire Delacourt

Hasta los treinta años, la vida de Betty fue feliz. Fue a la universidad, encontró al hombre de su vida, se casó con él y dio a luz a un hijo, su futuro era prometedor.

Pero cuando de repente deja de envejecer, todo empieza a tambalearse. Lo que parece un sueño inalcanzable se convierte en una realidad para ella y en una experiencia inesperada para su familia y sus amigos.

¿Seguiría «viva» una mujer en un mundo que continuará avanzando y en el que ella permaneciera «inmutable»? ¿Sería agradable tener un marido que envejeciera sin ella? ¿Un hijo que un día cumplirá su misma edad?

Grande

Vashti Harrison

Érase una vez una niña con una gran sonrisa, un gran corazón y unos sueños muy grandes. Todo estaba bien…hasta que las cosas cambiaron. Un conmovedor y empoderador libro ilustrado sobre el amor propio, que habla del poder de las palabras y de la importancia de aceptarnos tal como somos.

Harrison nació en 1988 en Virginia, Estados Unidos, hija de padre afroamericano y madre originaria de Trinidad y Tobago. Estudió en la Universidad de Virginia donde obtuvo el título de grado y posteriormente realizó una maestría en cine y video en el California Institute of the Arts. Es escritora, ilustradora y cineasta, residente en Brooklyn, Nueva York. Ha publicado obras como Little Leaders, Little Dreamers y Little Legends, además de ilustrar libros como Sulwe de Lupita Nyong’o y Hair Love de Matthew A. Cherry. En 2024 recibió la Medalla Caldecott por su libro.