¿No sabés qué leer? los seis libros que propone Lecton esta semana

Querida Debbie

Freida McFadden

La autora norteamericana que se convirtió en un fenómeno del thriller psicológico gracias a La asistenta, regresa a las librerías con una propuesta que dosifica con precisión el suspenso y el humor negro. Aquí, la trama gira en torno a Debbie Mullen, una mujer que durante años ha sido el faro moral y emocional de sus lectoras a través de una popular columna periodística de consejos. Sin embargo, la fachada de equilibrio doméstico se desmorona cuando la protagonista pierde su empleo, enfrenta la hostilidad de su entorno vecinal y descubre, mediante una aplicación de rastreo, que su propio hogar está edificado sobre secretos y sospechas.



El gran acierto de la novela radica en la subversión del arquetipo de la “madre y consejera perfecta”. Lejos de victimizarse, cuando Debbie se ve acorralada por los conflictos familiares y la sutil mezquindad de quienes la rodean, decide aplicar sus propios conocimientos para tomar el control de la situación.



Aunque algunos giros de la trama demanden cierta indulgencia por parte del lector devoto del género policial más clásico, Querida Debbie cumple con creces su objetivo principal: mantener una tensión adictiva hasta la última página. Es una lectura ideal para el fin de semana que consolida a McFadden como una de las narradoras más eficaces a la hora de retratar los abismos ocultos detrás de las sonrisas vecinales.

Serotonina

Michel Houellebecq

Florent-Claude Labrouste tiene cuarenta y seis años, detesta su nombre y se medica con Captorix, un antidepresivo que tiene tres efectos adversos: náuseas, desaparición de la libido e impotencia.

Su periplo arranca en Almería, sigue por las calles de París y después por Normandía, donde los agricultores están en pie de guerra. Francia se hunde, la Unión Europea se hunde, la vida sin rumbo de Florent-Claude se hunde. El amor es una entelequia. El sexo es una catástrofe. La cultura no es una tabla de salvación.



Florent-Claude descubre unos escabrosos vídeos pornográficos en los que aparece su novia japonesa, deja el trabajo y se va a vivir a un hotel. Deambula por la ciudad, visita bares, restaurantes y supermercados. Filosofa y despotrica. También repasa sus relaciones amorosas, marcadas siempre por el desastre, en ocasiones cómico y en otras patético. Se reencuentra con un viejo amigo, cuya vida parecía perfecta pero ya no lo es porque su mujer le ha abandonado por un pianista inglés y se ha llevado a sus dos hijas. Y ese amigo le enseña a manejar un fusil…

Quince años

Vigdis Hjorth

La escritora noruega vuelve a desplegar su crudeza habitual para diseccionar los silencios y las violencias invisibles de los vínculos familiares, esta vez a través de los ojos de Paula, una adolescente que empieza a descubrir la red de falsedades, apariencias e hipocresías sobre la que se sostiene el mundo de los adultos.

Con una prosa poética pero a la vez cortante y despojada, la novela retrata ese doloroso e irreversible despertar a la madurez -marcado por el desengaño y la pérdida de la inocencia-, transformando las vivencias en una profunda y perturbadora radiografía existencial sobre la libertad individual y el peso sofocante de los mandatos domésticos.

Las escuelas

Adriana Amante

Ya adulta, la narradora evoca el vínculo que tuvo con quien fue su mejor amiga, la hija del director de una escuela de formación de suboficiales de la Armada en plena dictadura militar: los años 70 vuelven entonces en el recuerdo nítido de aquello que sin dudas fue; pero también en lo que se trata de reconstruir a partir de la memoria emotiva e incluso en lo que se perderá definitivamente de esa época y de esa relación.

Adriana Amante le da forma a una novela tan vital como sensible: sin estridencias, aferrada siempre a la evocación de una amistad que dice lo suyo entre el candor de la inocencia y el oscuro abismo de la ignorancia.

La tienda junto al mar

Sonoko Machida

Mojikoo es una pintoresca zona portuaria de la prefectura de Fukuoka llena de encantos ocultos. Uno de sus tesoros inesperados es la tienda de conveniencia Tenderness, que está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. A primera vista, parece una tienda como cualquier otra. Aunque, claro, es un poco extraño que el apuesto gerente tenga su propio club de fans. Y es posible que los clientes sean un poco excéntricos.

Esta es nna conmovedora historia de redención y sanación, en la que una tienda peculiar se convierte en el refugio de almas heridas y personajes que buscan reconciliarse con su pasado.

Con el tono pausado, íntimo y profundamente empático característico de la literatura japonesa contemporánea, la novela explora la pérdida, la resiliencia y el valor de los lazos comunitarios improvisados, demostrando cómo los gestos más cotidianos y los encuentros fortuitos pueden devolver la esperanza a quienes creían haberlo perdido todo.

Cuando sea grande

Quentin Gréban

Con la delicadeza visual que lo caracteriza, el ilustrador y autor belga Quentin Gréban nos invita en Cuando sea grande a asomarnos al universo de las infancias a través de una de sus preguntas más universales. Protagonizado por una encantadora galería de animales humanizados -desde un osito hasta un pequeño zorro-, el libro explora los deseos del futuro desde el juego, la curiosidad y el afecto. Las acuarelas de Gréban, ricas en texturas y con una iluminación suave y nostálgica, sostienen un relato donde los oficios elegidos por los personajes reflejan sus personalidades y sus tiernas formas de ver el mundo.

Más allá de su belleza estética, el gran valor de la obra radica en su capacidad para abrir un diálogo entre grandes y chicos, funcionando como un puente hacia la imaginación y la autoaceptación. Lejos de las respuestas convencionales, las aspiraciones de estos pequeños animales guardan giros poéticos y humorísticos que celebran la libertad de soñar sin límites. Editado con el cuidado que el suplemento siempre destaca en la literatura infantil actual, Cuando sea grande es una obra entrañable y visualmente deslumbrante, ideal para compartir en la lectura antes de dormir y recordar que el futuro es, ante todo, un territorio lleno de posibilidades.