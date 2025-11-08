¿No sabés qué leer?: novedades del mes y clásicos imperdibles

Léxico familiar

Natalia Guinzburg



«Aunque esté basado en hechos reales, me gusta pensar que Léxico familiar va a leerse como una novela, pidiéndole a este libro todo lo que solemos pedir a la ficción.» Así se expresaba Natalia Ginzburg hablando de este magnífico texto que cuenta su infancia y su juventud, y donde aparecen los nombres reales de parientes y amigos, entre ellos Cesare Pavese y Elio Vittorini.



Léxico familiar habla de los Levi, una familia judía y antifascista que vivió en Turín, en el norte de Italia, desde 1930 hasta 1950. Natalia era una de las hijas del profesor Levi y fue testigo privilegiado de los momentos íntimos de la familia, de ese parloteo entre padres y hermanos que se convierte en un idioma secreto.

A través de este léxico tan peculiar vamos conociendo al padre y a la madre de Natalia, unas personas que inundan de vitalidad el libro; veremos también a los hermanos de la autora, a su primer esposo, a políticos de gran valía y a muchos de los intelectuales que animaban las tertulias en estas décadas tan importantes del siglo XX.

Maic

Tina Vallés

La historia está narrada por Maic, un niño de ocho años que se ve obligado a asumir responsabilidades adultas demasiado pronto. Su madre está ausente, ocupada en la búsqueda de un «padre perfecto», mientras él cuida a su hermano menor, que está postrado en una silla de ruedas. El padre brilla por su ausencia, y la abuela, que se ha mudado lejos, solo lo llama en su cumpleaños.

Maic vive con una sensación constante de vacío, que describe como «remolinos en el ombligo» que lo doblan y lo hacen sentir que se partirá en dos. Su refugio emocional son los vecinos del edificio: la señora Cojines, que le ofrece abrazos cálidos; el señor y la señora Historias, que lo escuchan y le cuentan relatos que lo distraen; y el señor Soldado, un hombre rígido que le recuerda a sus juguetes. Estos vínculos le permiten sobrellevar la soledad y el abandono afectivo.

La novela, escrita con delicadeza y contención, retrata con sensibilidad la mirada infantil sobre el mundo adulto, sus ausencias y sus silencios. Vallès construye un relato coral desde la perspectiva de un niño que observa, interpreta y sobrevive a un entorno emocionalmente precario. Es una historia breve (88 páginas), pero intensa, que deja una huella duradera por su ternura y honestidad.

Cuarteto de otoño

Barbara Pym

«Cuarteto de otoño», de Barbara Pym, es una novela sobria y conmovedora sobre la vejez, la soledad y la dignidad en lo cotidiano. Ambientada en el Londres de los años 70, retrata con ironía y ternura la vida de cuatro oficinistas que se enfrentan al retiro y al vacío afectivo.

Letty es una mujer soltera que se jubila sin haber encontrado el amor. Su vida está marcada por la espera y la resignación. Marcia es excéntrica y hosca, vive aislada tras una mastectomía. Su mundo interior es tan complejo como inaccesible. Edwin es un viudo obsesionado con las ceremonias religiosas, que encuentra en la liturgia una forma de sostén emocional. Norman es un misántropo sarcástico, cuya mirada crítica esconde una profunda necesidad de conexión.

Los cuatro comparten oficina, pero sus vínculos son frágiles. Al jubilarse, cada uno enfrenta el abismo de la soledad en un Londres que ya no comprenden —el de la minifalda, el rock and roll y la indiferencia institucional. Pym escribió esta novela tras años de silencio editorial, y sin grandes esperanzas de que viera la luz. Llevaba tiempo sin publicar. Pero, después de que el poeta Philip Larkin y el crítico lord David Cecil reivindicaran el valor de la obra, Pym encontró editor para este libro, que la consagró como una de las autoras inglesas mas leídas y queridas del siglo XX.

La muy catastrófica visita al zoo

Joël Dicker

Esta es una novela breve narrada por una niña que observa el mundo adulto con una mezcla de sarcasmo, ternura y lucidez. Joséphine, la protagonista, reconstruye desde su perspectiva infantil los hechos que llevaron a un desastre durante una excursión escolar al zoológico.

Lo que comienza como una simple visita se convierte en una cadena de pequeñas catástrofes que revelan las contradicciones del sistema educativo, la exclusión disfrazada de inclusión y la fragilidad de los vínculos entre adultos y niños. Joséphine y sus compañeros asisten a una escuela especial, separada del “cole normal” por un muro simbólico y literal.

Cada uno de ellos tiene una personalidad marcada: el hipocondríaco, el karateka, el enciclopedista, la maestra dulce, la abuela cómplice. Juntos forman una pandilla entrañable que desafía las etiquetas y los prejuicios.

Dicker, conocido por sus thrillers, se arriesga aquí con una narración coral, ágil y llena de juegos de lenguaje, donde la corrección política es puesta en cuestión desde la mirada de quienes quedan fuera de sus beneficios. La novela interpela al lector adulto sin perder el tono lúdico, y convierte la voz infantil en una herramienta crítica y poética. Joséphine no busca conmover, sino incomodar con inteligencia. El resultado es una obra que, desde la infancia, denuncia la superficialidad de los valores modernos y celebra la diferencia como espacio de verdad. Si querés, podemos trabajar alguna escena o cita para afinar el tono o adaptar el texto a distintos públicos.

NOVEDAD DEL MES: Secretos de sangre, de Viviana Rivero

Escritora y abogada cordobesa, que actualmente reside la mitad del año en su ciudad natal y la otra mitad en Madrid, España, regresa a las librerías con «Secretos de Sangre».



Alex Müller, un exitoso médico argentino radicado en Nueva York, ve un día una pintada en el frente de su casa donde se lo acusa de nazi. Desconcertado, resuelve investigar el pasado de su abuelo, un diplomático que dejó Alemania en plena guerra para instalarse en Mar Chiquita, Córdoba. Alex aprovecha un viaje programado a Buenos Aires y decide trasladarse a Mar Chiquita, para indagar sobre su familia y disfrutar las propiedades del agua de la laguna. Pero al llegar no solo hay un silencio muy extraño alrededor de su abuelo Marthin Müller, sino que aparece en su vida Coralina Carreño, una joven preocupada por la salud de su hijo y que esconde un secreto inconfesable.

Contada en dos tiempos, en la Segunda Guerra Mundial y la actualidad, esta novela fascinante arrastra a los lectores a un cuarto del Hotel Viena, donde Marthin Müller y su esposa Amalia viven su amor esplendoroso sin dejarse abatir por las circunstancias. Y de vuelta en el presente, nos sumerge en la relación entre Alex y Coralina, que desentrañan los hilos de una historia llena de secretos que pugnan por revelarse.

Con su estilo característico —documentación minuciosa, ritmo ágil y sensibilidad para el drama íntimo— Rivero propone una reflexión sobre la identidad, la culpa heredada y el poder del amor para reparar lo que la historia fracturó. Coralina no es Amalia: sus decisiones responden a una época distinta, y su voz encarna los dilemas de la mujer contemporánea. La novela se convierte así en un puente entre tiempos, cuerpos y silencios, donde lo que se calla pesa tanto como lo que se dice.

Infantil: Érase una vez… una historia

Peter Gareth

«Érase una vez… una historia», de Gareth Peter, es un álbum ilustrado que celebra el poder transformador de los cuentos y la imaginación compartida entre madre e hija.

La protagonista es Nia, una niña que ama las historias de dragones, unicornios, princesas valientes y tierras lejanas. Cada noche, su madre la arropa y juntas se sumergen en aventuras mágicas que las hacen sentir valientes, curiosas y conectadas. Pero una noche, cuando el cuento termina, Nia pregunta: “¿Y si me pierdo, como los niños de este libro?”. Esa inquietud da pie a una reflexión sobre el miedo, la autonomía y el consuelo que ofrecen las historias cuando el mundo parece incierto.

El texto, escrito con ternura y ritmo poético, está acompañado por ilustraciones de Natelle Quek que multiplican la fantasía y la emoción. La estructura es sencilla pero eficaz: cada doble página propone una escena que combina lo cotidiano con lo fabuloso, y que refuerza el vínculo afectivo entre madre e hija. El libro está pensado para ser leído en voz alta, como ritual nocturno, y funciona como homenaje a quienes leen a sus pequeños cada día.

Publicada por Picarona en 2025, esta obra se inscribe en la tradición de los cuentos que no solo entretienen, sino que ofrecen herramientas simbólicas para enfrentar los miedos y construir identidad. La magia aquí no está en los dragones, sino en el acto de leer juntos, de imaginar, de nombrar lo que asusta y transformarlo en aventura.