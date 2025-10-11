¿No sabés que leer?: novedades y recomendados de la librería Lecton

El día que apagaron la luz

Camila Fabbri

En esta “novela de no ficción”, Camila Fabbri busca la manera de narrar una tragedia que irrumpió en la vida de una ciudad, pero sobre todo en la de miles de adolescentes para quienes Cromañón representó el fin de la inocencia.

Fabbri estuvo en el recital de Callejeros la noche previa a ese fatídico 30 de diciembre de 2004. Enseguida supo del incendio que arrasó con tantos chicos, envenenados por el humo negro en el momento preciso del pogo, de la exaltación, de la felicidad compartida. Quince años después, la escritora posa la mirada sobre la chica rolinga y claustrofóbica que era entonces y entrevista a amigos, amigas, padres, madres y testigos, para indagar en la forma que toma un drama colectivo en el tiempo y en ese dolor, a la vez personal e identitario.



El día que apagaron la luz es una ficción verdadera sobre los sueños y las pesadillas que poblaron las cabezas de esos jóvenes, una crónica fragmentada sobre los modos de construirse adulto y un relato emocionante sobre la confusión de vivir. Fabbri escribe una novela de voces múltiples, pero siempre cerca de la adolescente que fue. Y con la literatura como posibilidad, vuelve a preguntarse por ese día en que su generación se topó con la muerte.

El amor después de los veinte

Linea Maja Ernst

Cuando cinco amigos de la universidad se reúnen en una cabaña en Dinamarca, Sylvia quiere revivir la magia ociosa y despreocupada de sus días de juventud. Pero todos sus amigos aparecen con trabajos de verdad, niños, parejas y, para sorpresa de todos, planes de boda. Sylvia no puede evitar preguntarse qué ha pasado con todos esos estilos de vida alternativos que solían celebrar.

Entre preparativos para la boda, los amigos se relajan, se pelean, comparten recuerdos, flirtean, se hacen fotos para las redes sociales, disfrutan de la compañía y se enfrentan a todo tipo de emociones incómodas. Sylvia ha estado siempre enamorada de Esben, el novio. Aunque tiene una pareja segura y estable con su novia, Charlie, no logra quitárselo de la cabeza. Membrillo, que se siente muy a gusto con su cuerpo, quiere montar una rave en el bosque, pero tiene que hacerse cargo de los niños. Además, Gry ha invitado a su novio, Adam, que parece un anuncio con patas de la cisheteronormatividad. Karen tiene muchas ganas de casarse, pero tiene aún más ganas de volver al trabajo. Y mientras saltan chispas durante la cena, Gry tiene que gestionar lo banal que se siente entre sus interesantes y excéntricos amigos.

¿Por qué hay quien sueña con casarse mientras otros fantasean con vivir en un harén con sus mejores amigos? ¿Y qué se hace con el anhelo de lo que pudo haber sido y no fue?

Duelo

Eduardo Halfon



«Usted no escribirá nada sobre esto, me preguntó o me ordenó mi papá, su índice elevado, su tono a medio camino entre súplica y mandamiento. Pensé en responderle que un escritor nunca sabe de qué escribirá, que un escritor no elige sus historias sino que éstas lo eligen a él, que un escritor no es más que una hoja seca en el soplo de su propia narrativa. Pero por suerte no dije nada. Usted no escribirá nada sobre esto, repitió mi papá, su tono ahora más fuerte, casi autoritario. Sentí el peso de sus palabras. Por supuesto que no, le dije, quizás sincero, o quizás ya sabiendo que ninguna historia es imperativa, ninguna historia necesaria, salvo aquellas que alguien nos prohíbe contar.»

Un libro que se suma al proyecto literario del siempre recomendable Eduardo Halfon, el autor guatemalteco, que indaga en los mecanismos de la construcción de la identidad, y se sumerge en aquellos que se originan en las relaciones fraternales: duelo como combate que se inicia con el nacimiento de un hermano y duelo también como luto por su muerte. Una novela profunda y emotiva que acrecienta la reputación del autor, «uno de esos escasísimos escritores –como señaló la revista francesa Lire– que no necesitan escribir largo para decir mucho».

De los potrillos nacen ríos

Sofía de la Vega

Una mujer atrapada en un derrumbe dice que una pierna, a veces, se le escapa. El Ratón, brujo silvestre de poderes inciertos, insemina perros y mujeres. Un caballo narra su fábula y su tragedia. Una monja, con más gracia que vocación espiritual, se confiesa sin consuelo. Armada de voces y sentido del humor, Sofía de la Vega narra un territorio, sus imaginarios.

Estos cuentos se mueven entre el mundo animal y el universo humano, entre la religión católica y las creencias populares; son un cruce entre la ciudad y la montaña. Hay una ferocidad en su escritura, una sintaxis que se retuerce para alojar lo raro, lo lírico, lo sucio y lo tierno. De los potrillos nacen ríos no es solo un primer libro de cuentos: es una irrupción. Una alegría salvaje.(Alfaguara)

Infantil: La liebre que no quería compartir

Steve Small

Había una vez una liebre a la que no le gustaba compartir. «¿Qué sentido tiene?», pensaba la liebre, «cuanto más doy, menos hay para MÍ». ¿Descubrirá que cuando das, recibes mucho más a cambio? «Una entrañable historia que nos recuerda que todos podemos cambiar; a veces, solo hace falta un pequeño gesto para transformar el mundo».



La liebre a la que no le gustaba compartir es una tierna historia de Steve Small, el autor de El pato al que no le gustaba el agua, Arlo, el osito valiente y El cumpleaños de Wellington.