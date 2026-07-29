«Donde el agua trabaja», la novela sobre la explotación laboral que conquistó a Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda

El escritor peruano David Silva Rojas se convirtió en el primer ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat gracias a Donde el agua trabaja, una obra que aborda la explotación laboral y las formas contemporáneas de la vulnerabilidad a partir de la historia de una joven trabajadora agrícola en Perú.

La decisión fue tomada por unanimidad por un jurado integrado por las escritoras Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, que eligió la novela entre 2.204 manuscritos inéditos enviados desde 22 países de cuatro continentes, una cifra que da cuenta de la dimensión que alcanzó la primera convocatoria del certamen.

Selva Almada, la escritora argentina, fue una de las jurado. Es autora de El viento que arrasa (2012), Ladrilleros (2013), No es un río (2020); los cuentos de Los inocentes (2019); y los libros de no ficción Chicas muertas (2014) y El mono en el remolino, entre otros

Además de un premio de 20.000 euros, la obra será publicada de manera simultánea en México, España, Argentina, Colombia y Perú, con distribución en el resto de Latinoamérica y edición digital.

En el acta, el jurado destacó especialmente la construcción narrativa de la novela y el modo en que el silencio se convierte en uno de sus principales recursos expresivos. «Es magistral el uso de los silencios; tal vez justamente el silencio sea lo más elocuente de la novela», señalaron las integrantes del jurado, que también valoraron la capacidad del texto para representar la explotación laboral «sin caer nunca en la tentación del panfleto ni la declamación».

Una novela sobre el trabajo y la desigualdad

Donde el agua trabaja sigue a una joven que abandona su comunidad para emplearse en una hacienda vitivinícola de Ica, en la costa peruana. Lo que inicialmente aparece como una oportunidad económica pronto revela un sistema atravesado por la explotación, la vigilancia permanente y la deshumanización del trabajo.

Mientras el agua recorre las acequias que permiten cultivar el desierto, una serie de desapariciones y rumores va transformando la historia en un relato inquietante donde la violencia se manifiesta más a través de las ausencias que de las escenas explícitas.

Para David Silva Rojas, la novela nació del deseo de mirar detrás del éxito económico de la agroexportación peruana. «Durante muchos años escuché hablar del éxito de la agroexportación peruana, de sus cifras y de su crecimiento. Yo quise escribir sobre las personas que hacen posible ese éxito y que, sin embargo, casi nunca ocupan el centro de la historia», afirmó el autor tras conocerse el fallo.

También explicó que, durante el proceso de escritura, descubrió que el libro hablaba de algo más profundo que las condiciones laborales: «Cuando la terminé descubrí que, en realidad, hablaba del amor silencioso de quienes sacrifican su propia vida para que otra persona tenga una vida mejor».

Un autor atravesado por dos tradiciones

Nacido en Ica, Perú, David Silva Rojas es abogado, investigador y narrador. Parte de su formación literaria transcurrió en Japón, donde estudió escritura dramática y guion, una experiencia que marcó su concepción narrativa.

Su obra incorpora principios de la estética japonesa, como el valor expresivo del vacío y del silencio, y dialoga con su experiencia profesional en el ámbito del acceso a la justicia y la investigación sociocriminológica. En sus textos suele explorar temas vinculados con el trabajo, la desigualdad y las distintas formas de vulnerabilidad social.

Un nuevo premio internacional

El Premio Internacional de Novela Breve Almadía–Ventosa Arrufat nació con el objetivo de impulsar la circulación de narrativa inédita en lengua española y consolidarse como un espacio de descubrimiento de nuevas voces.

En esta primera edición, además de la novela ganadora, el jurado distinguió como finalistas El cazador de caracoles, del argentino Félix Bruzzone; Fiebre, de la boliviana Camila de Urioste, y El sulky, del también argentino Ivo Marinich.

La publicación de Donde el agua trabaja comenzará en septiembre y estará acompañada por una gira internacional que incluirá presentaciones en Colombia, Argentina, Perú, España y México.