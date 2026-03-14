Reseñas de bolsillo: «Perturbaciones atmósféricas», una impostora en casa

En “Perturbaciones atmosféricas”, la escritora canadiense-estadounidense Rivka Galchen convierte una premisa mínima –un hombre que cree que su esposa ha sido reemplazada por una impostora- en una novela que avanza como un caso clínico, pero sobre todo como una pesquisa afectiva.

El tema es así: Leo Liebenstein, psiquiatra en Nueva York, narra la historia con la lógica quebrada de quien intenta sostener una certeza improbable: la mujer que vive con él no es Rema, su esposa argentina. Ese desajuste inicial abre un territorio donde la percepción, la memoria y el deseo se contaminan sin aviso.

La novela superpone esa búsqueda con otra: la de un paciente desaparecido que cree controlar el clima y al que Leo trataba con una terapia diseñada por la propia Rema. Las misiones atmosféricas, la figura del meteorólogo Tzvi Gal-Chen y la burocracia de la Real Academia de Meteorología funcionan como engranajes de una trama que se desplaza de Nueva York a Buenos Aires y luego a la Patagonia. Galchen trabaja con precisión quirúrgica: cada elemento técnico —los informes, los protocolos, los diagnósticos— tiene un costado poético que desarma cualquier lectura literal.

El resultado es una comedia de enredos con forma de informe psiquiátrico, una novela detectivesca que se ríe de sus propias pistas y, al mismo tiempo, un estudio sobre la fragilidad de lo real. Galchen escribe sobre el amor como un estado delirante y sobre la ficción como un modo de organizar lo que no entendemos.